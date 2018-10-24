Судисполнители поместили на штрафстоянку два автомобиля Porsche Cayenne за неуплату долга по налогу на транспорт на суммы в 1,7 миллиона и 912 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz.

Машины задержаны во время ОПМ «Борышкер-2018, которое проводит Департамент государственных доходов по Астане с 19 октября.

Цель мероприятия — взыскание долгов по налогам. Во время отработки налоговики вручили 48 физическим лицам уведомления о налоговой задолженности на сумму 15,3 миллиона тенге с предупреждением о дальнейшей ответственности в случае неисполнения уведомлений.

Как известно, при непогашении налоговой задолженности налоговый орган направляет налоговый приказ в органы исполнительного производства для принудительного исполнения. Если должник более трех месяцев не исполняет требования исполнительного документа, судебный исполнитель имеет право вынести постановление о временном ограничении на выезд за границу и праве управления автомобилем.

Машиной нельзя будет пользоваться до полного погашения задолженности.