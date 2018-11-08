От предупреждений к решительным действиям. Огромный «арестант» – дорогой внедорожник, грузят на эвакуатор. И так будет с каждым, кто не платит по долгам, предупреждают фискальщики.

Талгат Копеев, житель Енбекшинского района г. Шымкента: «Мою машину забрал эвакуатор. Причина мне понятна. Я не заплатил транспортный налог за 2016-й и 2017-й годы. Долг составляет около полумиллиона тенге. Не было денег рассчитаться. Но теперь придется найти и забрать машину со штрафстоянки».

Пробуждения совести у злостных неплательщиков дожидаться бесполезно. Поэтому сотрудники управления государственных доходов и судоисполнители вышли арестовывать имущество закоренелых должников.

Олжас Олжатаев, частный судебный исполнитель: «К нам поступил исполнительный документ. Согласно ст. 9 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительные извещения были разосланы. К злостным неплательщикам применяются меры: арест на счета в банках второго уровня, арест на имущество. И если долг превышает 20 МРП, то вводится ограничение на выезд из страны».

Только в одном Енбекшинском районе Шымкента зарегистрировано 47 729 транспортных средств. Их них 598 — дорогие иномарки с объемом двигателя свыше четырех кубов.

Сабит Темиралиев, заместитель руководителя управления госдоходов по Енбекшинскому району: «У нас сейчас восемь с половиной тысяч должников. Сумма долга составила 220 млн тенге. Приказы вышли на двух с лишнем тысяч злостных неплательщиков».

Налоговики в очередной раз просят должников самостоятельно выплатить свою задолженность за 2016 — 2017 годы. В противном случае, автомашину водворят на штрафстоянку и автовладельцу придется оплачивать не только налог на транспорт, но и за хранение автомобиля.

Шынар Оразова