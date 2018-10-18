Постановлением специализированного межрайонного уголовного суда престарелая жительница Туркестанской области 85-летняя Зинаида Р. освобождена от уголовной ответственности по состоянию здоровья, передает NUR.KZ.

В ходе закрытого судебного заседания было установлено, что 15 марта этого года у пожилой женщины произошел семейный конфликт с 57-летним сыном, находившемся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате, старушка, взяв в руки кухонный нож, нанесла сыну смертельное проникающее ранение в область грудной клетки, от чего последний скончался на месте.

Допрошенные в ходе суда свидетели – родственники подсудимой и убитого — сообщили, что погибший злоупотреблял спиртным, неоднократно и систематически избивал отца, а после его смерти — и свою мать.

В то же время сама старушка, по показаниям свидетелей, отличалась спокойным и покладистым характером, никакой опасности для окружающих не представляла.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной подсудимой, старушка в силу преклонного возраста, имела существенные проблемы с психическим здоровьем.

Во время совершения инкриминируемого ей деяния отчета своим действиям не отдавала, не могла осознать опасность своих поступков. Судебные психиатры рекомендовали назначить ей принудительное амбулаторное лечение у врача-психиатра по месту жительства.

Суд, учтя все обстоятельства, постановил назначить ей вместо приговора принудительные меры медицинского характера и отправил старушку на лечение по месту жительства. Приговор уже вступил в законную силу.