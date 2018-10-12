Уважаемые граждане!

Просим Вас обратить внимание на участившиеся случаи мошенничества, связанные с рассылкой информации путем социальных сетей, в частности через LinkedIn

В своих сообщениях злоумышленники предлагают нашим гражданам высокую заработную плату, жилье, работу с предоставлением рабочего автомобиля, помощь в получении рабочей визы на территории Великобритании. В виде аванса для подготовки документов злоумышленники предоставляют счет компании, на который необходимо перечислить денежные средства за их услуги. После получения денег мошенники как правило не выходят на связь.

К сожалению, среди граждан Республики Казахстан уже есть лица, которые попались на данную уловку мошенников.

Просим Вас быть бдительными и не следовать сомнительным предложениям рассылаемых в социальных сетях.