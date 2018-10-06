В октябре 2003 года, а значит, ровно 15 лет назад, в Южно-Казахстанской области был открыт Узбекский драматический театр. Его появление было вызвано насущной потребностью жизни и мудрой политикой государства. Одно дело, провозгласить «единство народов Казахстана» и совсем другое – способствовать сохранению и развитию их культуры, языка и традиций. Поэтому не случайно, что инициатором открытия узбекского театра был сам президент Казахстана.

Узбекская диаспора в нашем регионе – самая многочисленная в стране. Это не удивительно, если учитывать наше тесное географическое соседство с Узбекистаном. Конечно, и раньше у нас никто не «зажимал» национальные театрально-творческие порывы. Об этом свидетельствуют архивные изыскания директора узбекского театра – он же является и председателем Ассоциации узбеков Казахстана «Дустлик» – Икрама Акрамовича Хашимжанова.

«Углубившись в архивы, я обнаружил, что первые ростки узбекского театра стали пробиваться в Чимкенте еще в 1924 году, – вспоминает Икрам Акрамович. – Сначала он не был единым, а существовал в виде отдельных театральных студий при фабриках и заводах. Эти маленькие труппы, наряду с русскими и казахскими, были созданы, чтобы скрашивать досуг рабочих после напряженного ударного труда. Постепенно студийцы объединились и были уже вполне способны давать выездные представления в колхозах и совхозах области. Во время Великой Отечественной войны многие артисты были призваны в Красную Армию, и немногие вернулись с фронта. Поредевший состав узбекского театра перевели в Кызылорду, для чимкентцев это было далековато, и театр по сути прекратил свое существование».

Борьба за «место под солнцем»

В 1999 году Икрам Хашимжанов был избран председателем областного узбекского культурного центра и, хотя для страны это были непростые времена, мысль о возрождении узбекского театра председателя не оставляла. Толчком к осуществлению идеи послужила одна газетная статья, написанная в полуироничном духе, под названием «А нужен ли нам узбекский театр?». Конечно, в конце 90-х годов открытие любого дела для бюджета оборачивалось лишней головной болью – надо было печься не о зрелищах, а о хлебе насущном. Хотя, подобный скептицизм мог быть вызван еще и соображениями геополитического порядка – на наших с Узбекистаном сопредельных землях велись какие-то народные дебаты об уточнении территориальных границ.

Узбекская же диаспора, которая только в Сайрамском районе насчитывала более 200 тысяч человек, в необходимости своего театра сомнений уж точно не испытывала. С нетерпением его ждали и узбеки, кучно живущие в Тюлькубасском, Туркестанском, Сарыагашском районах области. «Битва» за театр продолжалась три года. Весомую точку в этом вопросе поставил сам президент страны Нурсултан Назарбаев. В Казахстане уже существовали казахский, русский, немецкий, корейский, уйгурский национальные театры, к ним и присовокупился шестой «собрат» по сценическому искусству – Южно-Казахстанский областной драматический театр, на открытии которого самолично присутствовал президент Казахстана.

Немало было проблем и с размещением театральной труппы – в черте города подходящего, а тем более, свободного здания не оказалось. Даже русский и казахский театры, уже прочно ставшие неотъемлемой частью культурной жизни Шымкента, до недавнего времени вынуждены были делить одну сцену. Что уж там говорить о новом «пришельце». Предложили ветхое здание Дома культуры в Сайраме. «Я понимал, что многим это будет не удобно, – говорит Икрам Акрамович, – каждый день тратить на дорогу время, нервы и деньги – не всякий согласится. Но, наверное, если беззаветно любишь свое дело, как наши актеры, то можешь пойти на любые жертвы. Была возможность тогда отказаться, подождать более приемлемый вариант, но, как говорится, «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Важно было не упустить время, попасть в режим наибольшего благоприятствования нашей мечте – один Аллах знает, когда бы открылся наш театр и открылся бы вообще»…

В этом здании узбекский театр ютился семь лет. Только в 2010 году производственный кооператив «Аль-Фараби» выделил артистам вполне сносное помещение, которое, впрочем, сейчас уже требует капитального ремонта и технической доработки. Но директор верит в перемены к лучшему, и эта вера напрямую связана с новым статусом Шымкента как города республиканского значения. Может найдет мегаполис у себя скромное местечко для культурно-развлекательной «ячейки» – ну, хоть немного поближе к центру.

Сами из народа – и лицом к народу

А пока… артисты и другие труженики театра стоически преодолевают свой путь – 20 километров до работы и 20 км обратно. Но это, однако, не мешает им работать с полной самоотдачей и профессиональным мастерством. Говорят, даже театралы из Ташкента, посмотрев одну из постановок, с неожиданностью для себя изумились. Как, в такой глуши, актеры не только безукоризненно говорят на чистейшем узбекском, они еще и тончайше передают оттенки человеческих переживаний!? Немыслимо для провинции – но факт!

Действительно, узбекскому театру есть, чем гордиться. За 15 лет своего существования он сумел подняться от незатейливых юмористических инсценировок до сложных драматических пьес, таких, к примеру, как «Железная леди», «Белое облако Чингисхана», «Одинокая яблоня», «Ночь, когда воют волки». Но при этом, художественное руководство учитывает и вкусы своей обычной аудитории. В Сайраме в театр ходят, в основном, труженики села, «люди земли». «Сельский труд изнурительно тяжел и нерегламентирован, – поясняет Икрам Хашимжанов, – поэтому не всякий находит в себе силы и время для театрального досуга. На наши спектакли зачастую приходят люди старшего поколения, а они ищут в театре не потрясения души, а ее успокоения. Однажды, после просмотра пьесы с трагическим концом, я подслушал такой разговор между бабушками: «Уж лучше бы концерт показали, у нас и так в жизни горя хватало». Поэтому мы выстраиваем репертуар так, чтобы удовлетворить вкусы любого зрителя – у нас есть постановки и комедийные, и музыкальные, и злободневные, и детские. Главное, не искажать правду жизни, тогда наше творчество дойдет до каждого сердца».

Театральная труппа состоит из 52-х человек, из низ 18 собственно артисты, остальные – работники сцены, осветители, гримеры, декораторы, бутафоры, костюмеры… всех не перечесть – обрамляют спектакли в достойную художественную рамку. Главным режиссером уже много лет является «Заслуженный работник культуры РК» Куандык Касимов. Репертуарный багаж весьма солидный – 87 спектаклей разных жанров и направлений. Каждый год они выдают по четыре новых постановки по плану и еще одно внеплановое Новогоднее представление делают «от себя» – как праздничный подарок любимому зрителю. Среди актеров есть именитые и опытные, такие как С. Махмудов, А. Тоганбаев, Ж. Саитов, В. Нишанбаева, С. Розметова, У. Насиров, Д. Ибрагимжанова. Четверо из них закончили театральные вузы, но большинство – это талантливые «самовыдвиженцы», природой предрасположенные к искусству лицедейства. Узбекский театр очень близок к народу, некоторые артисты родились на Сайрамской земле и сейчас здесь живут, работают и даже «по совместительству» занимаются сельским трудом. Они плоть от плоти своего народа, знают и чтут обычаи и традиции, поклоняются одним святыням, и поэтому не подвержены «звездному» высокомерию, свойственному народным кумирам. Их охотно приглашают на праздники в качестве ведущих. А почему бы и нет? Вот Николаю Баскову, допустим, совсем не зазорно вести «корпоративы», а им-то и сам Всевышний велел! Такой ведущий «из своих» знает каждого сельчанина «от старого до малого», помнит все их семейные события – и радостные, и горестные – согласитесь, ведь лучше и красноречивее такого тамады и придумать нельзя! Поэтому, наверное, к своему театру и его актерам здесь относятся с особой теплотой и доверием.

Ни один театр, конечно, не обходится без гастролей, и наш узбекский – не исключение. Само собой, труппа регулярно выезжает в районы области с преобладающим узбекским населением. Но было бы вполне логично, если бы наших артистов встречали с распростертыми объятиями в соседнем Узбекистане. Все-таки, хоть и в разных государствах, но все же соплеменники-единородцы! Парадокс, но вплоть до 2015 года наш театр с трудом преодолевал пограничные кордоны. Опять же, там были какие–то политические, а вернее цензурные «камни преткновения». Ведь наш народ может и вышестоящее начальство поддеть острым словом… Как бы то ни было, а только в 2015 году состоялись полноценные гастроли в Узбекистане и прошли они с необыкновенным успехом. «Узбекские» узбеки были немало удивлены, насколько точно был соблюден национальный колорит – и в культуре речи, и в пластике танцев, и в деталях костюмов, и в музыкальном антураже. Узбекский театр вообще не замыкается в своем региональном уголке – он принимал участие в театральных фестивалях в азербайджанском Баку, киргизском Оше, повышал квалификацию в Казани… «Во всех тюркоязычных странах нас понимают с полуслова и очень тепло принимают», – утверждает директор.

22 октября Узбекский драматический театр приглашает гостей на свой 15-летний юбилей. Это будет яркое праздничное представление в форме театрального калейдоскопа, которое, как надеются хозяева, никого не оставит равнодушным или скучающим. Знаменательно и то, что этот личный для театра праздник по времени совпал с «Годом Узбекистана в Казахстане», на фоне которого и произойдет сближение соседских берегов и человеческих сердец.

Елена Летягина