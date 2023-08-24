Обзор культурных мероприятии Шымкента

Культурные акценты в палитре августа

Если говорить точнее, то речь пойдет лишь о первой декаде августа, которая была отмечена заметными культурными событиями. О них уже упомянула наша пресса по горячим следам, поэтому для читающих горожан они не будут новостями первой свежести. Хочу лишь кинуть ретроспективный взгляд на прошедшие события, поделиться своими личными впечатлениями и выводами. А главный из них такой: пульс нашей культурной жизни бьется в учащенном напряженном ритме, в соответствии с «мегаполисным» статусом города. Причем бьется не хаотично и судорожно со скатыванием в аритмию, а выверенно и осмысленно. И хвала тем людям, которые на этом пульсе держат руку и задают ему четкий поступательный ритм.

Лучший подарок на все времена

Первое событие случилось 2 августа в городской универсальной библиотеке имени Пушкина. Что, впрочем, меня ничуть не удивило: за неполный год после реконструкции и «второго рождения» эта библиотека сумела стать гостеприимной площадкой для проведения многих городских мероприятий и творческих встреч. В программе говорилось, что цель мероприятия – презентация книг, подаренных издательским домом «Библиотека Олжаса», созданного под руководством поэта, писателя, общественного деятеля и публициста Олжаса Омаровича Сулейменова. Интересно, подумала я, Олжаса Сулейменова у нас знают почти все читающие люди, но какое отношение он имеет к Шымкенту и нашей библиотеке?

По ходу действия стало известно, что история дарения восходит к личному знакомству директора Пушкинки с Олжасом где-то в кулуарах российского консульства в Алматы. Конечно, Наталья Сергеевна Романова может обаять кого угодно, не только поэта, но чтобы так заинтересовать известного и занятого человека за столь короткое время?! Для этого надо было убедительно и лаконично продемонстрировать широчайший уровень знаний, компетенции, безграничной любви к литературе и книге, ее олицетворяющей.

И вот результат: сулейменовский издательский дом безвозмездно передал нашей библиотеке 2 000 книг под разными наименованиями. Там были произведения как самого автора, так и литературные шедевры русских и казахских классиков. Кроме того, в подборке имелись книги о проблемах атомной угрозы и ядерных испытаний, многие годы проводившихся на печально известном Семипалатинском полигоне. Это неудивительно, если знать, что Олжас Сулейменов – основатель и идейный вдохновитель общественного движения «Невада-Семей» в Казахстане.

Но и это еще не все. Пушкинская библиотека не забрала весь книжный дар в свою личную фондовую копилку, а решила честно поделиться с коллегами по библиотечному цеху. Таким образом, без подарочных книг не остались и библиотека им. Аль-Фараби, и им. Абая, и детская, и юношеская, и спецбиблиотека города. Да и гости не ушли с пустыми руками. А то, что книги попали в читательский круговорот и стали всеобщим достоянием, за это библиотеке Пушкина большое спасибо. Да не оскудеет рука дающего!

Бумажные фантазии на вольные темы

Ровно через неделю, 9 августа, та же библиотека Пушкина вновь собрала гостей на этот раз в своем выставочном зале. На суд зрителей была представлена выставка коллажей молодого дебютанта Диаса Давесова. Коллаж – это весьма неизбитый и оригинальный вид изобразительного искусства, который может показаться простым только на первый неискушенный взгляд. Однако в этом жанре творили и экспериментировали такие «акулы» живописи, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Жорж Брак и даже русский классик-реалист Илья Глазунов.

Подручными средствами для создания подобных работ в основном служат, казалось бы, привычные до банальности материалы – клей, ножницы, бумага. Раньше такую технику сравнили бы с обыкновенной аппликацией, основы которой дают в каждом детском саду. Но это если подходить к этому делу без мозгов, без души и фантазии, а Диас в свои работы вложил все перечисленное с безусловным талантом и щедростью.

А вот с воспитанием у Диаса все в порядке. Надо отдать должное его матери, нашей замечательной журналистке Лауре Копжасаровой. Выставкой сына она прошла своеобразный тест на материнскую состоятельность, ибо без ее любви и пристального внимания к внутреннему миру своего ребенка не случился бы этот успех с надеждой на дальнейшую перспективу…

В галерее у Камилы

Не прошло и двух дней, как нас пригласили еще на одно культурное событие, проходившее тоже, так сказать, в художественно-изобразительном русле. На этот раз мы попали на открытие галереи и выставки картин из коллекции Камилы Турисбековой. Первое, что бросилось в глаза, это великолепный интерьер в самом что ни на есть европейском стиле. Есть же такая расхожая фраза, мол, театр начинается с вешалки, вот и в этом случае так: «прихожая» в доме, где представлены предметные плоды искусства, тоже должна быть на соответствующем уровне и настраивать на высокий лад. Хозяйке и дизайнерам это сделали по самому высшему разряду.

Выставка называлась «Мой мир» и своим названием полностью совпадала с внутренним миром устроительницы вернисажа. В своем приветственном слове Камила Турисбекова сказала, что наконец-то ее мечта сбылась, она шла к этому событию долгие годы. Картины собирала по крупицам, сообразуясь с личным вкусом, прислушиваясь к голосу сердца. Было дело, иногда покупала картину, чтобы просто поддержать художника материально как человека, пришедшегося по душе. Но никогда не покупала то, что ей не нравилось изначально и категорически! Вот и получилось, что она создала вокруг себя свой мир, в котором ей комфортно и дышится легко.

Говорить об этой коллекции подробно, а тем более давать какую-либо экспертную оценку у меня нет возможности, да и формат не позволяет, полномочий нет. Для этого нужен кропотливый искусствоведческий труд, ибо коллекция обширна и разнообразна. По приблизительным подсчетам, она насчитывает около 400 работ, из которых было выставлено только 128. Остальные требуют соответствующего обрамления и, скорее всего, будущего расширения галерейной «жилплощади».

Но предоставим слово самой Камиле Турисбековой:

«Первые работы я купила где-то в году 1997-м. Собирала медленно, по случаю. Наибольшее количество приобрела в последнее время, особенно во время пандемии. Сейчас ведь стали появляться аукционные площадки в интернете – и в Средней Азии, и в России, где можно спокойно участвовать, как говорится, в дистанционном режиме. В моей коллекции представлены работы художников из других стран, разных национальностей. Для меня других критериев отбора нет, кроме явного таланта и самобытности».

Камила Кауысбековна говорила о «своих» художниках с большим воодушевлением:

«Вот для этого я буду делать отдельную выставку», «А вот у такого-то работы покупает даже Третьяковская галерея современного искусства», «А вот у этого я купила работу в конце прошлого века, он тогда уже был известен вместе с легендарной арт-группой «Кызыл трактор…».

Видно было, что при виде каждой работы она вспоминает свою личную историю, первые эмоции и впечатления, и радость новых открытий. Специально не называю конкретных фамилий: тут либо называй всех поименно, либо не называй никого. Среди них много личностей, достойных отдельного разговора, но опять-таки не в сжатом газетном формате.

Впрочем, одно имя все-таки назову, чтобы показать, насколько широк и разнообразен круг интересов и предпочтений Камилы Турисбековой. В ее коллекции можно найти все: и работы уже именитых мастеров, и картины начинающих, но перспективных. В представленной коллекции обнаружился один натюрморт Федора Потехина, мэтра и классика отечественной живописи, взлет творчества которого восходит к глубоко советской эпохе. Это было неожиданностью даже для его дочери Ольги Потехиной. Наверное, хороший коллекционер тем и отличается от слабого, что имеет изысканный вкус и безошибочное чутье на истинный талант.

Арт-кафе Камилы Турисбековой, где на двух этажах разместилась галерея, видимо, станет центром притяжения для людей, не чуждых культуре и творчеству. Там можно будет и чудесные картины посмотреть, и новостями обменяться. А что? Вот и я там культурные новости узнала. Игорь Вербицкий сказал, что наш театр готовит к началу сезона необычную премьеру «Пиковая дама» в новой интерпретации приезжего режиссера… А художница Мадина Мухтарова поведала, что начинает готовиться к персональной выставке и уже обдумывает ее презентацию… В общем, культурная жизнь в нашем городе продолжает бить ключом, и пусть живительный источник творчества будет и дальше питать наши души и сердца.

Елена ЛЕТЯГИНА