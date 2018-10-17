Двое граждан Нигерии Обаху Жозефат и Нвоке Екиндиричук, осужденные в прошлом году за мошенничество к 3 годам 9 месяцам, получили условно-досрочное освобождение.

До окончания срока им остается еще 1 год и 7 месяцев. На этот период они находятся под пробационным контролем им запрещено менять место нахождения.

Необычные постояльцы в центре социальной адаптации Шымкента. Два нигерийца, осужденные у нас за мошенничество, теперь здесь живут. Половину срока они провели в тюрьме, а вот теперь их выпустили на условно-досрочное. Но только домой вернуться им нельзя, а жить в Шымкенте больше негде. Граждане Нигерии уже успели здесь освоиться и подружиться с местным контингентом.

Обаха Жозефат: «Я регулярно должен отмечаться в административной полиции, поэтому ни куда уехать не могу. Спасибо, что приютили меня в этом Центре. Условия здесь нормальные, питание хорошее. Стараюсь найти работу. А еще хочу, чтобы оставшийся срок мне разрешили отбывать на родине в Нигерии. Сейчас пытаюсь найти такую возможность».

В тюрьму граждане Нигерии попали в начале прошлого года за необыкновенный способ отбеливания долларов. Они решили научить этому шымкентского предпринимателя и даже наглядно показывали как это работает. На глазах у жертвы они прикладывали к настоящей купюре некие черные доллары и якобы после химической реакции они превращаются в настоящие. Вот только предприниматель вовремя одумался и обратился к правоохранительным органам. Мошенники отправились в тюрьму на 3 года и 9 месяцев. Там научились шить и кроить, выучили казахский язык, поэтому думают, что на время апробации работу найти смогут. Вот только прожить в центре адаптации нигерийцы смогут год, а что делать потом оставшиеся 7 месяцев, пока непонятно.

Нигерийцев поставили на учет как безработных и если будут вакансии, то их постараются трудоустроить их на постоянную работу. Сейчас им помогают в оформлении документов для решения вопроса о том, чтобы оставшийся срок оба нигерийских гражданина отбывали у себя на родине. Семьи в Нигерии их ждут.

Отбывать наказание на родине граждане Нигерии мечтали еще во время суда. Тогда им не позволили это сделать. Теперь, когда их досрочно освободили за примерное поведение, они попытаются еще раз добиться того, чтобы отбывать наказание дома.

Данил Шемратов