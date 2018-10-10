В филиал «Правительства для граждан» по городу Шымкенту назначен директор. Приказом председателя правления государственной корпорации «Правительство для граждан» на должность директора филиала по г. Шымкенту назначен Бахыт Басымбек.

Бахыт Мусиралиулы родился 29 августа 1984 года в Южно-Казахстанской области. В 2005 году окончил Шымкентский экономический колледж Казпотребсоюза, далее продолжил учиться в Алматинском гуманитарно-техническом университе.

Трудовую деятельность начал в 2005 году старшим специалистом Сарыагашского районного отделения филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» по Южно-Казахстанской области. 2006-2015 годы занимал должности старшего специалиста, начальника отделения, заместителя директора Южно-Казахстанского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий».

2016-2018 гг. занимал должность директора, заместителя директора департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» -филиала НАО «ГК«Правительство для граждан» по ЮКО.

1 октября 2018 года назначен директором филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкенту.

Бахыт Басымбек награжден нагрудным знаком «Почетный работник «Правительства для граждан». Женат, воспитывает 4 детей.

Пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»