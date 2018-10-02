Предыдущие толчки были зафиксированы 28 сентября, в результате стихии погибло 1,2 тысячи человек, сотни получили ранения.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня, 1 октября, в Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов Америки, передает life.ru.

Эпицентр подземных толчков, по данным службы, находился в 101 км к северо-западу от города Палу, где живёт 282 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, что 28 сентября в провинции Центральный Сулавеси землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано в течение почти двух суток. По последним данным, в результате стихии погибло 1,2 тысячи человек, сотни получили тяжёлые ранения.