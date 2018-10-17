26 октября 2018 года в Шардаре на побережье водохранилища впервые пройдет международный фестиваль Safari Shardara.

Фестиваль организован в рамках программной статьи Главы государства Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и направлен на повышение туристского потенциала Туркестанской области.

Гости фестиваля, кроме общения с природой, смогут принять участие в разнообразных развлечениях, спортивных соревнованиях и полюбоваться автомобильными гонками на песках. Вас ждут хиты фестиваля: композиционное шоу Rock racing, верблюжьи гонки, международные соревнования по охоте с ловчими птицами. Организаторы проведут соревнования по мотокроссу, рыболовству, парусному спорту, академической гребле, пляжному волейболу и футболу.

Традиционно фестиваль Safari Shardara поддержали своими выступлениями известные эстрадные исполнители, танцевальные коллективы, цирковые артисты и акробаты.