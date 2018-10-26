В Шардаринском районе на территории зоны отдыха «Аккала» на побережье водохранилища прошел фестиваль «SAFARI SHARDARA».

Начнем с того, что фестиваль стартовал с состязания по рыболовству, парусному спорту, академической гребле. А на берегу джигиты соревновались в казакша курес, в армрестлинге, перетягивании каната, «кошкар котеру», в гиревом спорте, а также пляжном волейболе и футболе.

В тоже время, гости ознакомились с историей Шардаринского района, с выставкой сельскохозяйственной продукции и национальных ремесел.

Творческий коллектив Шардаринского района исполнил праздничную песню «Safari Shardara». Затем в классическом мотокроссе, прошедшем по маршруту Туркестан-Отырар-Шардара, выступили мотобайкеры, исполнив перед сценой различные трюки.

На Шардаринском водохранилище состоялось шоу лодок, в котором приняли участие и соревновались 15 рыбаков. Вслед за рыбаками прошли соревнования по парусному спорту и гребле на байдарках. Помимо этого, танцевальные группы «Казына», «Шамсинур» и цирковые коллективы представили хореографическую композицию.

Пресс-служба акима Туркестанской области

А вот как передает эмоции зрителей журналист Саида Турсуметова: «Драйв, эмоции, экзотика и… красота — на берегу Шардаринского водохранилища прошел международный фестиваль Сафари Шардара. По словам организаторов, главная цель — демонстрация туристского потенциала Туркестанской области.

Фестиваль собрал более тысячи зрителей. Гостей удивляли парусными гонками, состязаниями по академической гребле, композиционным шоу Rock racing с автомобилями марки «Ниссан патрол».

Мотоциклисты устроили настоящий мотокрос, а чтобы придать мероприятию экзотики — отдельным номером программы сделали гонки на верблюдах.

На дальнем берегу водохранилища рыбаки соревновались за звание лучшего.

Станет ли такой фестиваль регулярным, пока не известно. Но точно ясно — организаторам следовало продумать установку урн на побережье — многочисленные зрители, не зная куда выбросить мусор, оставляли его прямо на побережье.

А иным лицам нужно поучиться пунктуальности — из-за опоздания особых гостей, праздник начался на полчаса позже».