В жилой многоэтажке микрорайона «Нурсат» в унитазах течет горячая вода.

Микрорайон «Нурсат», считается центром Шымкента, именно там расположен теперь городской акимат, и большинство ведомств. Там же, как грибы после дождя растут новые многоэтажные дома. Новоселье в них справляют очередники. Но бывает и так, что радость от получения ключей от квартир сменяется разочарованием и даже страхом. Жители одного из таких домов бьют тревогу, мол, застройщик и подрядчик построили дом, не соблюдая всех нормы безопасности.



С недоверием к качеству строительства своего дома жители живут два года. Вопросы к строительной компании накопились, только ответов нет.

«Сколько раз нам обещали, что наведут порядок. Один раз сказали, что срок — месяц, потом через неделю, потом еще месяц. А как тут жить? Смотрите все валится. И никто не обращает на это внимание», — возмущается жительница дома №54 Каракоз Нысанова.

Во время общения с жильцами, к нам обратился мужчина, проживающий в этом же доме. По словам Марата, «коммуникации в его квартиру проводили непонятным образом. Как оказалось, с момента заселения перепутана подача горячей и холодной воды. Марат рассказывает, в унитазе для смыва пользуются горячей водой. Бред, конечно, но переделать своими силами жители систему не могут из-за дороговизны работы».

«Как могли перепутать холодную и горячую воду я не пойму. В унитазе кипяток, а в летнее время горячую воду отключают, и вы, понимаете да, что в туалетах творится? Да, мы понимаем, что это свое жилье, все понятно, но нельзя было это жилье сделать качественно, мы же не бесплатно живем. А теперь, наш стояк все время протекает, посмотрите потолки в ванной. Пол начинает осыпаться, и это не просто жалоба, а реальность», — говорит Марат, житель дома № 54 мкр «Нурсат».

Возмущены этой ситуацией и сотрудники КСК, именно они следят за чистотой и порядком в доме. Претензия к застройщикам. Строили дом, по мнению коммунальщиков, без правил! Недовольны жильцы и территорией вокруг дома. Вокруг дома залили бетон, тем самым засыпали и канализационный сток, и разворотили все вокруг дома, — негодуют жители.

«Хорошо, мы исправим ситуацию. Жители требуют сделать ремонт, убрать все недочеты, а это не наша работа и вина. Хорошо, нам не сложно, мы замажем, заклеим подремонтируем. Но, толк от этого какой? Подрядчик должен выполнять эту работу. Мы замажем, завтра дождь польет, снова также будет. Вы поймите, допущены ошибки при строительстве дома. Они к примеру, подоконник с облицовочной стороны выставили не по уму», — говорит Жуманбай Бекет, заместитель начальника КСК г. Шымкент.

В отделе строительства нам пояснили, ситуация под контролем. Строительная и подрядная компания все пробелы устранят, но вот только когда, специалисты ответить нам не смогли.

«Ситуация там не такая критичная, мы отправим группу и там проведут осмотр. Если будут выявлены нарушения, то мы, решим эту проблему, — успокаивает Ердаулет Ажибаев временно исполняющий обязанности начальника отдела жилья ГКП «Управления строительства города Шымкента»

В многоквартирном доме живут малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды. Это очередники, которые получили жилье спустя годы ожидания. Сколько теперь нужно ждать, пока сделают ремонт нового дома, неизвестно.

Шуддин Саидов