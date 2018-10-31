По поручению Главы государства вырастет заработная плата 190 тысяч шымкентцев.

Увеличение произойдет поэтапно – если одни предприятия готовы повысить зарплату уже с ноября, другие – в декабре, третьи – с января 2019. Об этом и о влиянии роста зарплат на рост цен говорили сегодня в акимате Шымкента на встрече руководителя третьего мегаполиса с предпринимателями города.

Напомним, в октябре, обращаясь к народу Казахстана глава государства поручил правительству повысить уровень минимальной заработной платы в полтора раза с 28 до 42 тысяч тенге.

«Надеюсь, эта инициатива будет поддержана всеми крупными компаниями, а также иностранными, которые я пригласил», – сказал в ходе своего обращения глава Казахстана.

Как подчеркнул аким Шымкента, более 30 % жителей города представляют работающее население. 56 000 получают минимальную заработную плату. При этом около 11 000 из них – сотрудники бюджетной сферы. И они одними из первых ощутят на себе положительные изменения в виде повышения зарплат.

Более 70 предпринимателей города, присутствовавшие на встрече с акимом Шымкента также выразили готовность повысить оклады своим работникам, особенно тем, кто занят на низкооплачиваемых работах.

«Радует, что руководители предприятий поддержали Главу государства и выразили готовность повысить зарплаты своим сотрудников Это действительно станет толчком к повышению уровня жизни казахстанцев», — подчеркнул аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Отдельно обсуждался и вопрос роста цен на продукты и товары первой необходимости. Владелец ТД «Баянсулу» заявил, что не будет повышать стоимость аренды, так как это может негативно отразиться на уровне жизни его арендаторов.

Руководители крупных рынков Шымкента в свою очередь также пообещали предпринять необходимые меры по сдерживанию цен.

Кроме того, при акимате Шымкента создан специальный штаб, который будет работать совместно с базаркомами и руководителями предприятий и крупных ТЦ по вопросу недопущения роста цен, сообщает пресс-служба акимата г. Шымкента.