У «Правительства для граждан» появился новый филиал.

В государственной корпорации «Правительство для граждан» произошли изменения. Благодаря территориальным преобразованиям, в ходе которых городу Шымкенту присвоен республиканский статус, а областной центр переместился в город Туркестан — новый филиал появился в госкорпорации.

Для жителей Туркестанской области работает 24 фронт-офиса, в которых можно получать государственные услуги. Кроме того, функционирует 5 секторов, среди которых 2 сектора спецЦОНа.

Администрация госкорпорации Туркестанской области перемещена в г. Туркестан с юридическим адресом: индекс 161200, г. Туркестан, ул. Толе би, здание 63. Реквизиты: БИН 180541003290, KZ446010291000066755, БИК HSBKKKZKX.

Жители Шымкента могут получать государственные услуги в 10 фронт-офисах, среди которых спецЦОН и миграционный ЦОН.

Юридический адрес филиала по городу Шымкенту: индекс 160011, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Мадели Кожа, зд. 1/16. Реквизиты: БИН 180941014697, БИК HSBKKZKX.

Оформление государственных услуг для физических и юридических лиц, а вместе с тем сроки и перечень остаются без изменений.

Стоит отметить, что в ЦОНы по территориальной принадлежности следует обращаться при получении государственных услуг по линии сельского хозяйства по части субсидирования, по регистрации и перерегистрации юридических лиц, разрешительных документов в части получения лицензий и уведомлений в сфере медицины, строительства, а также при получении статуса оралманов.

Пресс-служба

государственной корпорации

«Правительство для граждан» по городу Шымкент