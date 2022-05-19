Как сделать паспорт ребенку

Если удостоверение личности казахстанцы получают с 16 лет, то оформить паспорт можно в любом возрасте.

Как это сделать рассказали в филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент.

Для оформления паспорта ребенку родителям необходимо обратиться в ЦОН. При себе нужно иметь:

— свидетельство о рождении

— удостоверение личности одного из родителей

— квитанцию об оплате госпошлины за паспорт 8 МРП

Присутствие одного из родителей обязательно.

Срок оказания услуги: 15 рабочих дней. Также по желанию можно ускорить процедуру получения паспорта до 1 дня, оплатив госпошлину за ускорение. Паспорт будет действовать 10 лет.