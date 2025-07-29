Как технологии «Blockchain» повышают скорость оказания госуслуг

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с банками-партнерами запустила новый сервис: регистрацию залога недвижимого имущества юридических лиц с применением технологии «Blockchain».

Запуск сервиса является продолжением проектов в рамках долгосрочного сотрудничества между Госкорпорацией и банками второго уровня (БВУ).

В сочетании с возможностями технологии «Blockchain» в банковской сфере, такими как упрощение выдачи кредитов под залог недвижимого имущества юридических лиц через онлайн-оформление, будет достигнуто многократное сокращение издержек и времени регистрации сделок. Так, срок регистрации залога сократится с 3 дней до 1 часа за счет исключения сбора документов и устранения физического контакта услугополучателя с услугодателем.

В целом в арсенале сотрудничества Госкорпорации и БВУ находятся такие услуги как регистрация возникновения обременения в виде залога для физлиц и его прекращение, заключение договора аренды по государственной программе для социально уязвимых слоев населения и договора купли продажи и передачи недвижимости.

В 2024 году с использованием Blockchain Госкорпорацией и БВУ запущены услуги по регистрации уступки права требования по договору займа, изменению обременений в результате изменения условий договора, регистрации договора залога нежилых помещений.

На сегодняшний день с применением технологии «Blockchain» рассмотрено уже более 360 тысяч заявок. Объем регистраций обременений на недвижимость, совершаемых с применением технологии «Blockchain», увеличился в 2024 году почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 131,7 тысяч операций против 87,8 тысяч соответственно.

Самую высокую активность в использовании новой технологии проявили города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, из областей Актюбинская, Туркестанская, Карагандинская и Алматинская.

Новый сервис нацелен на расширение линейки услуг с применением технологии «Blockchain» и перевод всего объема договоров со стороны банков на электронную регистрацию.