Сотрудники ЦОНов из Шымкента стали лучшими на региональной спартакиаде

3 августа 2025 года в Шымкенте состоялся региональный этап спартакиады среди сотрудников Государственной корпорации «Правительство для граждан», приуроченный к 20-летию со дня образования Центров обслуживания населения.

Мероприятие прошло на базе спортивного комплекса «Металлург» с участием команд филиалов из города Шымкент, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Соревнования проводились по следующим видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы и аркан тарту (перетягивание каната).

Торжественное открытие спартакиады провёл заместитель акима города Шымкента Сәрсен Құранбек.

Проведение подобных мероприятий способствует укреплению корпоративного духа, пропаганде здорового образа жизни и развитию неформального взаимодействия между сотрудниками.

По итогам соревнований команда Шымкентского филиала завоевала первые места в футболе, волейболе, настольном теннисе, аркан тарту, а также в шахматах, продемонстрировав высокий уровень подготовки и командного духа. Второе место заняла команда Туркестанской области, третье место — команда Кызылординской области. Все победители и призёры были награждены дипломами и памятными призами.

Победившая команда филиала города Шымкент примет участие в республиканском этапе спартакиады, где представят Южный регион и поборются за звание сильнейших на уровне страны.