Актюбинец, въехавший на внедорожнике в двери областного акимата, заплатит штраф в несколько миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 12 мая 2018 года актюбинский бизнесмен Бауыржан Анапин въехал на внедорожнике марки Nissan Patrol в здание акимата области, проломив входные двери. Управление по делам областного акимата и аппарат акима Актюбинской области подали гражданский иск по данному факту.

Согласно материалам судебного дела, кроме дверей акимата стоимостью в 2,5 млн тенге Б.Анапиным была повреждена служебная машина акимата стоимостью в 757 тысяч тенге. Решением Актюбинского городского суда Бауыржана Анапина обязали заплатить нанесенный ущерб на общую сумму более 3 млн тенге. Мужчина был признан виновным по статье 608 Административного кодекса и лишен водительских прав на 5 лет.

В Шымкенте, несколько лет назад был оштрафован водитель, который на джипе поднялся по лестнице к памятнику Байдибек би и тоже был оштрафован. К тому же ему пришлось возместить причиненный ущерб.