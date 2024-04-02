Приговор вынесли бывшему заместителю районного акима Шымкента

Заместитель акима Енбекшинского района Тленшин Е., главный специалист данного акимата Балкыбекова А., а также представитель подрядной организации Манат А. осуждены на 11,10 и 3 года.

Приговор оглашен в присутствии бывших коллег осужденных.

Они признаны виновными в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн. тенге от предпринимателя за покровительство при выполнении работ по благоустройству мегаполиса, в рамках заключенного договора о госзакупках, а также по факту хищения бюджетных средств в сумме 28 млн тенге выделенных за содержания кладбищ.

Также, лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.