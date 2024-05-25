Чем закончилась шымкентская история с противогазами?

В Шымкенте чиновники отказались выплачивать больше 187 млн тенге за поставленные противогазы, сообщает 24KZ

Тендер на их поставку прошел еще в 2022 году. Заключив договор, Гулсахар Гасанова заказала товар в соседней стране, но вовремя доставить его оттуда не успела, о чём уведомила заказчика. Дальше история этой закупки получила неожиданный поворот, и в дело вмешалась антикоррупционная служба.

Компания Гулсахар Гасановой выиграла тендер на поставку 5 тысяч противогазов. Акимат Шымкента в 2022 году решил закупить их на случай чрезвычайной ситуации. Женщина заказала товар на заводе в России, но когда его доставили, оказалось, что противогазы уже никому не нужны.

«Мы пока с Россией договор заключили, они потом по нашим срокам не смогли успеть. Я в акимат письмо написала. Они устно согласие дали: «будем ждать, возврат денег не будем делать». 25 ноября фура уже на границе была. Я письмо написала. Они мне сказали, что 18 ноября возврат в бюджет сделали за неосвоение», — говорит Гулсахар Гасанова, предприниматель.

Предприниматель опоздала с поставкой на месяц. Когда товар у неё не приняли, все противогазы она выложила у дверей акимата. Такой перформанс госслужащие, конечно, не оценили.

«По закону даже если у меня срок в октябре, у меня договор действовал до 31 декабря. Они должны были подождать. Мы сразу в Антикор пришли с юристом. Мне посоветовали, что и как сделать», — говорит Гулсахар Гасанова, предприниматель.

Гасановой начали помогать в рамках проекта «Дорога бизнесу». Суд обязал госслужащих принять противогазы. Они это сделали, а вот расплатиться за товар не спешили.

«Взяли на оперативное сопровождение, подключили все уполномоченные органы. Мы в настоящее время делаем акцент на недопущение незаконного давления на бизнес со стороны должностных лиц. Согласно статистике, в настоящее время уменьшаются факты давления на бизнес», — говорит Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции по г. Шымкенту.

После этой истории в коммунальном государственном учреждении «Специализированная база», которое и заказывало противогазы, сменилось руководство. Произошла реорганизация, этим и объяснили задержку выплаты.

«Мы выполнили все требования суда. В этом году в апреле мы выплатили полную сумму за поставку 5 тысяч противогазов на сумму 187 млн 600 тысяч тенге», — говорит Абай Жолдасов, заместитель руководителя КГУ «Специализированная база».

Противогазы распределили по городским школам. Но Гулсахар Гасанова вновь будет обращаться в суд. Теперь для того, чтобы получить компенсацию. Всё это время она оплачивала склад, где хранила товар.

Предприниматель говорит, несмотря на горький опыт, работать с госучреждениями она продолжит.