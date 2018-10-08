У жителя Жетысая вымогали 60 тысяч долларов, угрожая расправой с семьей и детьми.

Организатором вымогательства оказался сосед потерпевшего, сообщает Caravan.kz

В специализированном межрайонном уголовном суде Туркестанской области вынесен приговор в отношении 49-летнего Абдрасила П. жителя Жетысая, признанного виновным в вымогательстве в крупном размере (статья 194 часть 3 пункт 2 УК РК).

В ходе судебного следствия было установлено, что Абдрасил, ранее судимый, узнал о крупном долге, якобы имеющимся у его соседа Б., и задумал совершить вымогательство. С этой целью он привлек к делу своих знакомых, (следствием так и не установленных), и приступил к осуществлению преступного плана.

После этого к потерпевшему Б. начали поступать телефонные звонки от неизвестных, требовавших выплаты долга. При этом неизвестные угрожали в случае отказа от оплаты жестоко расправиться с женой и детьми должника. Б. обратился за советом к своему соседу Абдрасилу, которого считал хорошо знакомым с криминальным миром.

Абдрасил твердо посоветовал соседу рассчитаться с долгом, предупредив, что хорошо знает таких людей, и они действительно ни перед чем не остановятся.

После этого потерпевший начал собирать наличные. А затем, с соблюдением всех инструкций о конспирации, полученных по телефону от неизвестных, трижды, по частям, выплачивал им деньги. В первый раз передача денег произошла в поселке Мырзакент Мактаральского района в районе центрального рынка. Вторая встреча состоялась спустя несколько дней уже на окраине Жетысая. В третий раз транш происходил уже в Шымкенте. В общей сложности в течении месяца пострадавший заплатил откупных на сумму 5 млн. 100 тысяч тенге. Однако при передачи денег в третий раз, его внимание привлекла фраза, которую как будто случайно сказал получатель денег.

Забирая деньги, неизвестный паренек наставительно посоветовал Б. и дальше беспрекословно слушатся что «ему знающие люди скажут».

После этого Б.заподозрил, что вымогатели хорошо знакомы с Абдрасилом, и его сосед действует заодно с преступниками. Б. написал заявление в полицию, и оперативники начали слежку за Абдрасилом. В конечном итоге подозрения подтвердились – по собранным доказательствам выходило что Абдрасил оказался не только причастным к данному преступлению, но в целом являлся организатором всей операции по вымогательству.

В ходе судебного разбирательства потерпевший сообщил, что с самого начала предполагал, что стал жертвой типичного криминального наезда, в котором участвовали кто-то из его знакомых.

— Долг, о котором по телефону упоминали неизвестные, был у моей сестры, но она давно по нему рассчиталась, — сказал он. — Однако звонившие были хорошо осведомлены о моей семье. Они угрожали, и я, опасаясь за своих детей, решил отдать деньги.

В суде подсудимый категорически не признал свою вину, утверждая, что стал жертвой наговора и подставы.

Однако суд, учтя все представленные доказательства, посчитал вину Абдрасила П. доказанной. Ему назначена мера наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбытием в колонии максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Данил Шемратов