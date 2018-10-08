Подозреваемого в разбойном нападении на ломбард задержали в Шымкенте, сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

— В Шымкенте оперативниками ДВД Туркестанской области задержан житель указанного города, находившийся в межгосударственном розыске как соучастник разбойного нападения на ломбард с завладением денег в сумме более 1 млн тенге и золотыми изделиями. Проводится досудебное расследование — сказал Садубаев на брифинге в понедельник.

Также он сообщил, что сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области задержан один из подозреваемых в совершении разбойного нападения на жителя Караганды с завладением денег в сумме более Т200 тыс.

— Принимаются меры к задержанию соучастника преступления, — добавил Садубаев.