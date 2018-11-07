В акимате Астаны рассказали, как получить жилищный сертификат по «7-20-25», передает корреспондент Tengrinews.kz. Руководитель управления строительства и жилищной политики Астаны Руслан Ахметов напомнил, что получить жилищный сертификат смогут только работники бюджетных сфер: образование, здравоохранение, полицейская служба.

«Учитывая невысокий уровень доходов, упомянутые лица не имеют возможности вести достаточные накопления для приобретения жилья. Мы проводили анализ. В организациях здравоохранения, образования, департаменте внутренних дел работает больше 30 тысяч человек, из них около 16 тысяч нуждаются в жилье. В указанных сферах у нас имеется большое число вакансий: 182 — в сфере здравоохранения, 344 вакансии в сфере образования, более 700 вакансий в полиции», — сказал Руслан Ахметов на заседании общественного совета.

По его словам, средняя зарплата работника бюджетной сферы — 87 тысяч тенге. Если в семье работают оба супруга, то их ежемесячный доход составляет порядка 170 тысяч тенге, со всеми расходами в месяц они смогут накапливать примерно по 30 тысяч тенге. Откладывая в «Жилстройсбербанке» (ЖССБ), за год можно накопить около 360 тысяч. Он отметил, что при цене 280-300 тысяч за квадратный метр, небольшая квартира будет стоить 12 миллионов тенге, а первоначальный взнос в 20 процентов составит 2 миллиона 400 тысяч тенге.

«Мы с ЖССБ рассчитали прогноз. Если предоставлять заем по «7-20-25″ при первоначальном взносе в 2 миллиона 400 тысяч, первоначальная ставка будет 7 процентов. В течение 15 лет они (бюджетники) будут оплачивать по 83 тысячи тенге. В дальнейшем сумма сократится до 3,5 процента, и жилищная ставка сократится до 44 тысяч тенге», — рассказал Ахметов.

Социальная помощь будет предоставлена единовременно в размере 1 миллиона тенге. Будет предоставляться один раз на одного получателя.

Руководитель управления отметил, если работник бюджетной сферы является очередником на жилье в акимате и он получил жилищный сертификат, то человек выбывает из списка.

«Получатель сертификата должен подтвердить платежеспособность. Жилье будет первичное и только в Астане. Если выделить 10 миллиардов тенге на строительство жилья, то мы можем построить в течение двух-трех лет 800 квартир. На 10 миллиардов тенге мы можем обеспечить порядка 10 тысяч работников», — сообщил Ахметов.

До конца года предусмотрено 100 миллионов тенге на выдачу 100 сертификатов, в последующем планируется выделять по 3-4 миллиарда ежегодно.

«Сферы образования, здравоохранения, полицейской службы будут создавать свои жилищные комиссии, будут производить отбор среди своих работников, далее отправлять в ЖССБ для подтверждения платежеспособности. ЖССБ после проверки передает их администраторам бюджетных программ — управлениям занятости, соцзащиты. Управление будет начислять по 1 миллиону тенге на эскроу-счета. Люди не смогут с эксроу-счета потратить средства на другие цели или снять. Только на покупку жилья», — объяснил руководитель управления.

После этого получатель в течение трех месяцев занимается поиском квартиры, заключает договор и после регистрации сделки на сайте правительства для граждан банк производит выдачу займа.

До конца 2018 года казахстанцам вручат порядка 10 тысяч сертификатов. Жилищные сертификаты «7-20-25» должны снизить первоначальный взнос для работников бюджетной сферы при участии в ипотечной программе. Распределять сертификаты «7-20-25» будут акиматы городов и областей согласно потребностям жителей своих регионов. Планируется выделить не менее 50 тысяч жилищных сертификатов по 1 миллиону тенге на общую сумму 50 миллиардов тенге.