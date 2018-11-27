Аким Шымкента будет принимать горожан по личным вопросам каждую неделю в прозрачной приемной.

Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Шымкент давно уже стал городом прорывных проектов: постановка ребенка в детский сад в режиме онлайн, запись первоклассника в школу, T-hunter, U-Study – эти проекты в сфере образования, которые впервые были применены в Шымкенте, сегодня внедряют во всех регионах страны.

И вот теперь новый проект – аким Шымкента будет встречаться с населением не только один раз в месяц, а четыре – каждую пятницу. При этом, чтобы записаться на прием вовсе не обязательно приходить в канцелярию – достаточно открыть сайт акима города. Прозрачность гарантирована, во всех смыслах.

«В целях повышения взаимодействия между акиматом и населением города, я принял решение проводить личный прием граждан не один раз в месяц, а еженедельно, в каждую пятницу с 16.00 час до 18.00 час, начиная с декабря этого года. Запись на прием граждан будет осуществляться в онлайн режиме через сайт акимата города. При этом, для удобства граждан, мы специально оборудовали современный кабинет на первом этаже здания акимата, где созданы комфортные условия для горожан». – подчеркнул Габидулла Абдрахимов.

Стоит отметить, что кабинет, в котором аким третьего мегаполиса намерен встречаться с жителями – прозрачный.

Также аким мегаполиса рассказал в каком направлении будет развиваться новый город.

Так в Шымкенте уже реализуется целый ряд проектов, таких, как:

строительство нового терминала аэропорта «Шымкент»,

реконструкция железнодорожного вокзала;

реконструкция «Городища «Шымкент» и побережья реки Кошкар ата;

строительство нового Арбата, открытие которого будет приурочено к Дню первого Президента.

А в планах — реконструкция стадиона им. Кажи Мукана; внедрение электронного билетирования на пассажирском транспорте; строительство современного концертного зала на 3000 человек и строительство парка развлечений «Диснейлэнд» на территории Бадамского водохранилища.