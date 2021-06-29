К биологически активным добавкам неоднозначное отношение и у врачей, и у пациентов. Их рекомендуют и назначают для восполнения необходимых элементов в организме.

Однако нередко БАДам приписывают практически целительную силу. Какие БАДы нужны, а какие могут быть опасны?

Об этом Stopfake.kz рассказала врач нутрициолог с 30-летним стажем, профессор кафедры нутрициологии Медицинского университета Караганды Светлана Плясовская.

— Светлана Владимировна, БАДы обычно рекламируют и представляют как что—то натуральное, «без химии». А на самом деле из чего изготавливают БАДы? Все ли они состоят из натуральных ингредиентов?

— БАД — это биологически активная добавка к пище, она включает себя большой ассортимент веществ разного происхождения. Это могут быть и натуральные, и синтетические, и химические соединения. Сейчас очень много добавок, которые, например, улучшают энергетические свойства пищи или повышают количество белка. Есть БАДы, основанные на достижениях современной биохимии. Например, спортивные добавки. В их составе есть искусственно синтезированные вещества, которые повышают биологическую ценность пищи или улучшают биохимические процессы, происходящие в самом организме.

— Витамины и БАДы — одно и то же?

— Так и есть. Все минералы и витамины регистрируются в стране как БАДы. Все содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, рыбий жир — это все биологически активные добавки к пище, которые покроют дефицит полиненасыщенных кислот. А этот дефицит у нас сейчас повсеместно.

— Чем отличаются БАДы от лекарств?

— БАДы — это не лекарство. Вылечить болезнь биологически активными добавками нельзя. Рассказы о том, что кто-то вылечился при помощи БАДов, — это в 99,9% ложь, остальное — эффект плацебо. БАДы могут восполнить нехватку веществ, дефицит которых возникает при определенной болезни. Например, если у человека остеопороз, то кальций в кости не вернется никогда. При этом дополнительно принятого в качестве добавки кальция хватит на обменные процессы, происходящие в организме. А при дефиците кальция организм будет брать его из костей.

— Кому нужно принимать БАДы?

— Витаминные и минеральные комплексы нужны не только больному, но и здоровому человеку. Поскольку ни один пищевой рацион не покрывает потребности в минеральных веществах и витаминах. Это доказано Казахской академией питания. У нас повсеместный дефицит витаминов, дефицит минеральных веществ, особенно это усугубилось, когда все стали пить очищенную воду. Мы боремся с возможностью распространения инфекций, передаваемых через воду, но вместе с тем в фильтрах оседают и минеральные вещества. То же самое касается и витаминов, содержащихся в пищевых продуктах. Использование более современных технологий производства и выращивания, которые увеличивают срок годности, привело к тому, что в продуктах снизилось количество витаминов.

— БАДы — это не лекарства. А у них есть побочные эффекты?

— В БАДах могут быть составляющие, на которые у человека возможна аллергическая реакция. Она бывает на витамины, на ретинол, на травы, содержащиеся в добавках. К примеру, большинство пробиотиков выращены на молочном белке, и там остаются эпиоты — фрагменты РНК молока. И если человеку с аллергией на молоко назначают пробиотики, которые являются для него аллергенами, то состояние будет ухудшаться. Поскольку он принимает не рекомендованные ему активные биологические добавки. Неправильно выбранные БАДы способствуют росту числа аллергиков.

— Как выбирать БАДы? С кем консультироваться?

— Идеальный вариант — это рекомендация врача-нутрициолога, но у нас в стране мы их пока не выпускаем в медицинских вузах. Сейчас разрабатывается стандарт «специалист по питанию», этот профессионал и должен рекомендовать БАДы. А пока проконсультироваться можно с фармацевтом. Сейчас все крупные фармкомпании очень хорошо готовят специалистов. Нужно покупать те БАДы, у которых есть аптечный сертификат и которые предназначены для продажи через сеть аптек. Сертификаты у нас выдает Казахская академия питания. Если речь идет о спортивных добавках, то следует проконсультироваться как минимум с тренером, имеющим сертификат по спортивной медицине. Хочу также предупредить, что официальные сертификаты об обучении по вопросам нутрициологии выдают только сертифицированные учебные заведения, медицинские вузы РК.

— Какие БАДы не следует принимать?

— Я против БАДов, которые продаются через сетевой маркетинг, против БАДов «у тетеньки из сумки». Никто не задавался вопросом, почему этих чудодейственных добавок нет в аптеке? Потому, что они не прошли сертификацию и стандартизацию. Не подтверждено, что в них нет токсичных для человека веществ. И даже если таковых не содержится, то, возможно, дозы, которые прописаны, недопустимы для конкретного человека. Как минимум это может вызвать аллергию, как максимум — поражение, например, поджелудочной железы, или же печень может не выдержать токсической нагрузки. Я бы сказала, что использование таких БАДов может быть связано с риском для жизни. Но чаще всего такие БАДы и не вредят, и не помогают. Современному человеку БАДы действительно нужны. Но это должны быть не препараты из «авоськи», а нутрицевтики, которые продают и рекомендуют именно специалисты.