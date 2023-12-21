Неизвестные препараты довели женщину в Шымкенте до тяжелой аллергии

27 ноября в городскую больницу N2 была доставлена 54-летняя женщина, передает Otyrar.

Учитывая тяжесть состояния, ее госпитализировали в отделение реанимации.

У женщины наблюдались гнойные высыпания по всему телу, температура, головные боли и тошнота.

По словам женщины, эти симптомы беспокоили ее в течение 5 дней.

«Женщина принимала различные китайские лекарства и мази. На четвертый день применения, у нее появились симптомы аллергии. При госпитализации состояние женщины оценивалось как тяжелое. Было повреждено 90% кожного покрова тела. Отёк лица и тела»- прокомментировал лечащий врач пациента.

Медики проводили интенсивное лечение в реанимационном отделении в течении двух недель, очищали кровь гемофильтрацией.

В результате состояние женщины улучшилось, кожа полностью восстановилась.

Благодаря медицинской помощи состояние женщины стабилизировалось и ее выписали из больницы.

Самостоятельное назначение и употребление неизвестных препаратов представляет большой риск для здоровья.