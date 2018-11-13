Чем интересен Казахстан для США?

В народе говорят: Европа создана историей, Америка — философией. Какая философия за бугром определенно сказать никто не может, кроме самих американцев, у каждого свое мнение. С Казахстаном и США отношения дружеские, идет реализация совместных проектов в разных направлениях.

Но согласно опросу, проведенного нами, цели самые разные. Чего ждет от нашей страны Америка. Мнения здесь разделились на два берега, одни уверяют что США просто так, ничего не сделает, мол, наша страна американцам нужна для собственной выгоды. Другие видят в нашем сотрудничестве положительные моменты.

Нам удалось поговорить с поверенным в делах Посольства США в Казахстане Теодором Лингом. Приводим интервью с переводом.

Это Ваш первый визит в Казахстан и как давно Вы приехали?

В Казахстане я нахожусь 10 недель, до этого я никогда не был здесь. О Казахстане, как независимой стране у меня самые положительные впечатления. Я надеюсь посетить все ее города, поближе познакомиться с людьми. Мы заблаговременно начинаем подготовку перед поездкой в ту или иную страну. В частности, я начал готовиться год назад к визиту в Казахстан. Встречался с людьми, которые получили стипендии на обучение в нашей стране, а также с теми казахстанцами, которые проживают на территории США.

Как вам Шымкент?

Я уже попробовал «Бешпармак», ел его пальцами. Вкусно очень. Я счастлив находиться в третьем мегаполисе Казахстана. Очень рад возможности встретиться с акимом. Приятно наблюдать, что Шымкент является очень быстро растущим, современным, большим и цветущим городом. Особенно понравилось, что погода здесь намного теплее, чем в Астане.

Что для Вас лично значит работа дипломата?

Моя цель и работа как дипломата-адаптироваться к той или иной культуре страны. Найти верный способ для улучшения коммуникации и для того, чтобы корректно донести послание моего правительства. США — одна из первых стран, кто признал независимость Казахстана. С момента суверенитета между Казахстаном и США сложились дружеские отношения. С тех пор как Казахстан является участником ООН по вопросам безопасности.

Экономика и деньги

У нас стабильно развиваются отношения в сфере экономики и политики. Также мы совместно работаем над различными проектами, включая программу по нераспространению оружия. Казахстан играет важную роль в сохранении мира. Одна из главных задач поставленная передо мной — это улучшение экономических отношений между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки. Я знаю, что США является самым крупным инвестором в Казахстане.

Будем работать и дальше

Мы надеемся продолжать это инвестирование в рамках свободной рыночной экономики. Мы солидарны с правительством Казахстана в том, что партнерство между гражданским обществом и государством — это ключ к успешному построению и улучшению благосостояния населения.

Нам не раз приходится слышать о том, что американцы мало что знают о Казахстане. Скажите, что именно о Казахстане известно большинству американцев?

Я думаю, посол Казахстана выполняет колоссальную работу по ознакомлению с историей Казахстана. Это красивая развитая страна. Мне хотелось бы, чтобы больше американцев узнало как можно больше о Казахстане. В последнее время ситуация улучшается и многие начинают углубляться в изучение древней истории, природы, а также социально-экономической стороны Казахстана.

Известно ли Вам количество ваших граждан, проживающих на территории Казахстана?

На данный момент в Казахстане проживает несколько тысяч граждан США. Многие американцы приезжают преподавать английский язык в поддержку стратегии Н. Назарбаева о трехъязычии. С одним из таких представителей я встретился в Шымкенте.

Намечаете ли Вы визит в Туркестан, если да, то когда?

Я ожидаю прибытие своей семьи, для того, чтобы вместе посетить Туркестан .

Как известно послу Казахстана в США удалось освоить английский язык. Расскажите, планируете ли Вы изучать казахский?

Конечно, я уже начал брать уроки казахского языка. Выучил пока только «Коп рахмет».

Подробное интервью с поверенным в делах Посольства США в Казахстане Теодором Лингом смотрите в программе «Тет-А-Тет» с Шуддином Саидовым на телеканале «Otyrar TV»