Миллион саженцев в год разводят в питомнике в Сарыагашском районе Туркестанской области, сообщает «Хабар 24».

Там выращивают десятки видов и сортов яблонь, винограда и слив, а также саженцы экзотических плодовых растений, таких как инжир и лимон. Скоро агрономы планируют посадить и киви. Сейчас в теплице растет 210 саженцев лимонного дерева. При хорошем уходе, говорят специалисты, один цитрус способен давать до 20 кг лимонов за сезон. Общая площадь питомника 100 гектаров, 2,5 из которых занимают теплицы.

Танабай Шынтасов, руководитель питомника: — Чтобы получить один саженец дерева, потребуется как минимум 3 года. Столько же времени необходимо хранить пестик растения. Это сложная и кропотливая работа, которая практически полностью выполняется вручную.