В Туркестанской области планируют высадить почти полмиллиона деревьев

В Туркестанская область функционирует 21 питомник лесного хозяйства общей площадью 342 гектара. По итогам прошлогодней инвентаризации в них выращено более 35 млн саженцев, что позволило региону выйти на лидирующие позиции в стране по озеленению.

В ходе рабочей поездки заместитель акима области Нурбол Турашбеков посетил объекты в Казыгуртский район и ознакомился с работой питомников.

«В питомнике учреждения “Жасыл желек” на площади 16 гектаров выращивается 40 видов саженцев, их количество достигло 1,9 млн экземпляров», — сообщили в пресс-службе акимата.

По словам Нурбола Турашбекова, потенциал питомника используется не в полной мере, поэтому необходимо увеличить видовое разнообразие и продуктивность растений.

Всего с 2021 по 2025 годы в регионе высажено более 3,7 млн саженцев, а средняя приживаемость составила 63,5%.

В ближайшие три года для восполнения лесного фонда планируется дополнительно высадить 448,6 тыс. деревьев.