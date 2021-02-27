По инициативе акима Шымкента Мурата Айтенова в этом году впервые в третьем мегаполисе страны выделят бюджетные средства на стерилизацию бездомных животных.

Это, как минимум тысяча спасенных жизней. Кроме того в планах горакимата начать строительство современного питомника.

-Если в марте по поручению акима бюджет утвердят и деньги выделят, то до конца года начнется строительство нового питомника, современного типа. Сейчас мы держим животных три дня. Сейчас мы новые правила разрабатываем: до 60 дней будем содержать. Помимо этого животным будем проводим 1000 операций по кастрации и 1000 по стерилизации. Если со стороны жителей и волонтеров поступают заявки, то мы вакцинируем, даем паспорт, стерилизовать и кастрировать будем бесплатно, — рассказал Аскар Каныбеков, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкента.

Планируют ввести и ответственность для владельцев животных.

Напомним, что проблему жестокого обращения с братьями нашими меньшими поднял и президент К. Токаев. Проект по ужесточению наказания уже вынесен на рассмотрение.

«В проекте закона необходимо ужесточить статью 316-ую Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными и увеличить штраф до 2-ух тысяч МРП (это почти 6 миллионов тенге), либо наказывать ограничением свободы на срок до двух лет. А также ужесточить статью 408-ую Административного кодекса за нарушение правил выгула собак и кошек и правил отлова и уничтожения бродячих животных — увеличить штраф до 20 МРП (это около 58-ми тысяч тенге)», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.