30 ноября 2018 года ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ЮРИСТ» пройдет в г. Шымкент по адресу: мкр. Нурсат, проспект Астана 12 «Көрме орталығы».

Юристы и адвокаты города Шымкент проконсультируют вас по любым правовым вопросам.

Венера Кобланова, адвокат. Гражданское и уголовное право и процесс

Галия Алдиярова, адвокат. Гражданское и уголовное право и процесс

Саяра Кулиева, адвокат. Гражданское и уголовное право и процесс

Болатбек Тлеулов, адвокат. Гражданское, корпоративное право, имущественные отношения

Закир Асадов, адвокат. Уголовное и гражданское право и процесс, семейное, земельное, корпоративное право, экономические споры

Талгат Есимов, адвокат. Уголовное право и процесс

Бахыт Усетов, адвокат. Семейное и земельное право

Марат Байзаков, адвокат. Корпоративное право, земельные отношения, архитектурно-градостроительная сфера, лицензионно-разрешительная система бизнеса, авторское право

Гульмира Рустемова, адвокат. Семейное, трудовое, земельное, наследственное право

Мухтар Жусипов, адвокат. Уголовное право и процесс

Дауренбек Момбаев, адвокат. Уголовное право и процесс

Артур Абдыханов, адвокат. Семейное, земельное, наследственное, жилищное право

Гульжазира Мынбаева, адвокат. Гражданское, уголовное право и процесс

Жомарт Досымов, адвокат. Гражданское право и процесс, земельное, корпоративное право

Болат Досыбеков, адвокат. Гражданское и административное право

Жаналидин Мырзатаев, адвокат. Гражданское и уголовное право и процесс, банковское, трудовое, семейное право

Оразбақ Жақыпбеков, адвокат. Уголовное право и процесс

Эдуард Арутунян, юрист. Гражданское право и процесс

Нурбол Нурханов, профессиональный медиатор. Примирение сторон, споры в рамках гражданских и уголовных дел