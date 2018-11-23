30 ноября 2018 года ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ЮРИСТ» пройдет в г. Шымкент по адресу: мкр. Нурсат, проспект Астана 12 «Көрме орталығы».
Юристы и адвокаты города Шымкент проконсультируют вас по любым правовым вопросам.
Венера Кобланова, адвокат. Гражданское и уголовное право и процесс
Галия Алдиярова, адвокат. Гражданское и уголовное право и процесс
Саяра Кулиева, адвокат. Гражданское и уголовное право и процесс
Болатбек Тлеулов, адвокат. Гражданское, корпоративное право, имущественные отношения
Закир Асадов, адвокат. Уголовное и гражданское право и процесс, семейное, земельное, корпоративное право, экономические споры
Талгат Есимов, адвокат. Уголовное право и процесс
Бахыт Усетов, адвокат. Семейное и земельное право
Марат Байзаков, адвокат. Корпоративное право, земельные отношения, архитектурно-градостроительная сфера, лицензионно-разрешительная система бизнеса, авторское право
Гульмира Рустемова, адвокат. Семейное, трудовое, земельное, наследственное право
Мухтар Жусипов, адвокат. Уголовное право и процесс
Дауренбек Момбаев, адвокат. Уголовное право и процесс
Артур Абдыханов, адвокат. Семейное, земельное, наследственное, жилищное право
Гульжазира Мынбаева, адвокат. Гражданское, уголовное право и процесс
Жомарт Досымов, адвокат. Гражданское право и процесс, земельное, корпоративное право
Болат Досыбеков, адвокат. Гражданское и административное право
Жаналидин Мырзатаев, адвокат. Гражданское и уголовное право и процесс, банковское, трудовое, семейное право
Оразбақ Жақыпбеков, адвокат. Уголовное право и процесс
Эдуард Арутунян, юрист. Гражданское право и процесс
Нурбол Нурханов, профессиональный медиатор. Примирение сторон, споры в рамках гражданских и уголовных дел