Гособвинение запросило для Мухтара Аблязова пожизненное лишение свободы

Государственный обвинитель на прениях по делу об убийстве Ержана Татишева попросил суд пожизненно лишить свободы Мухтара Аблязова, передает informburo.kz

«Вина полностью доказана, его действиям дана надлежащая оценка», – сказал прокурор.

Он отметил, что ни у кого нет права распоряжаться чужой жизнью, и напомнил обстоятельства произошедшего. По версии обвинения, с помощью Муратхана Токмади Аблязов устранил Татишева, чтобы завладеть активами Банка ТуранАлем.

«Аблязов, понимая свои преступные действия, стал разрабатывать детальный план.

Смерть Татишева должна была выглядеть как несчастный случай. Токмади попал под влияние с помощью угроз и обещаний о денежных вознаграждениях. Аблязов как организатор убийства передал деньги Токмади», – сказал представитель гособвинения.

Мухтара Аблязова в Таразе заочно судят по обвинению в организации убийства банкира Ержана Татишева в 2004 году.

Уже суждённый на 10,5 года тюрьмы за убийство Ержана Татишева бизнесмен Муратхан Токмади в суде подтвердил, что совершил преступление по заказу Аблязова. Общая сумма вознаграждения за исполнение убийства составила 4 млн долларов.