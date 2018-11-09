В Таразе после некоторого перерыва возобновился процесс по уголовному делу в отношении Мухтара Аблязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В специализированном межрегиональном суде по уголовным делам Жамбылской области проходит главное судебное разбирательство по обвинению М. Аблязова в заказном убийстве, ему инкриминируется совершение уголовного правонарушения по статьям 28 ч. 3 — 96 ч. 2 п.п. «ж,з» (организация убийства, то есть противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму) УК РК в редакции 1997 года.

Ранее, в феврале этого года, в этом же суде проходил судебный процесс по уголовному делу в отношении бизнесмена Муратхана Токмади, лидера ОПГ «Депутатский корпус», обвиненного в совершении в 2004 году убийства бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что М. Токмади, попав под влияние и поддавшись уговорам М. Аблязова, согласился за денежное вознаграждение в размере $4 млн выполнить заказное убийство. Приговором суда М. Токмади осужден к 10 годам заключения в условиях максимальной безопасности. Свидетель Лаура Турысбекова на суде рассказала, что с 2000 года работала в АО «ТуранАлем Секьюритис» («ТАС»), дочерней организации БТА банка, оказывавшей услуги брокера и БТА, и другим клиентам. Она отметила, что после смерти Е. Татишева и прихода к управлению банком М. Аблязова для ТАС особых изменений не произошло: «До прихода новой команды во главе с Аблязовым ТАС управлял рядом офшорных компаний, которые он приобретал по указанию руководства банка для работы на рынке ценных бумаг. После его прихода заместитель председателя правления банка Ж. Жаримбетов дал указание передать все эти офшорные компании в управление корпоративного бизнеса №6 — УКБ №6».

По ее словам, разговоры о возвращении Аблязова в банк начались с начала 2005 года: «Однажды я стала случайным свидетелем встречи в банке Мухтара Аблязова, Садвакаса Мамеш (в то время и. о. председателя правления банка), Ерлана и Еркина Татишевых. Тогда я поняла, что все эти слухи о возвращении Аблязова реальны, и что последний начал свое «возвращение» в банк. Затем в мае 2005 года, насколько я знаю, Аблязов официально был избран председателем совета директоров банка». На вопрос, произошли ли какие-либо изменения в составе акционеров банка после смерти Ержана Татишева, Лаура Турысбекова рассказала об изменениях в составе акционеров банка: «Причиной тому послужил приход к управлению банком Аблязова, он выкупил долю банка, доставшуюся по наследству Айтжановой Анаре — вдове Татишева. После его прихода в банке активно велась работа по так называемой «переписи» акционеров. Это было связано с тем, что для получения полного контроля Аблязовым над банком ему в первую очередь было необходимо переписать акции банка в свою пользу, то есть на аффилированные с ним компании. Для этого в банке было создано целое управление под наименованием УКБ №6, которое возглавила Ефимова Вероника, и занималось оно созданием аффилированных компаний, их кредитованием для покупки вновь выпускаемых акций БТА банка».

Свидетель отметила любопытную деталь — прежние акционеры банка, владевшие акциями в пользу погибшего банкира, представляли реальные компании, владельцами которых являлись товарищи Е. Татишева, и реально занимались аграрными и производственными видами деятельности. В числе наиболее крупных компаний акционеров — АО «Оркен», АО «Яссы», ТОО «СМКК», ОАО «Макта Арал», АО «Агроинвест», а также созданные и подконтрольные Е. Татишеву иностранные компании «CP Credit Prive SA», «Hawsbrook», «Strident Enterprises LTD».

Однако после гибели Е. Татишева его вдова продала доставшиеся ей по наследству акции новой команде банка, возглавляемой Аблязовым. «Пакеты акций, которыми владели компании, были переписаны на новые компании, созданные командой Аблязова, которые были сходны по наименованиям с прежними компаниями акционерами (АО «Оркен» — ТОО «Оркен Инвест», АО «Яссы» — ТОО «Яссы-Инвест»). Между тем вновь созданные товарищества, на которые были переписаны акции банка, никакой производственной и коммерческой деятельностью не занимались, не имели штата, имелись только номинальные директора. То есть это были компании пустышки, предназначенные для номинального владения акциями БТАбанка в пользу его нового владельца — Аблязова», — рассказала Лаура Турысбекова. В дальнейшем эти новообразованные компании активно использовались новым руководством для искусственного увеличения капитала банка. Всю работу с документами возложили на УКБ №6, где и хранились вся документация и печати компаний.

Обязанности по брокерскому обслуживанию вновь созданных компаний акционеров были возложены на ТАС — «ТуранАлем Секьюритис». «В период моей работы в ТАС директора компании «де-факто» по заданию руководства банка выбирали из числа желающих сотрудников ТАС или аффилированных с банком компаний, которым требовалась небольшая добавка к заработной плате. Насколько мне известно, директора назначались также по усмотрению начальника УКБ№6 В. Ефимовой. Посторонние лица не могли стать директором компании, подконтрольной банку. Их обязанности были номинальные: подпись документов для налоговой отчётности, бухгалтерские отчёты, документы, исходящие от ТАС как брокера», — отметила свидетель.

На процессе прозвучали и подробности того, каким образом М. Аблязов рассчитался с вдовой погибшего банкира Анар Айтжановой за приобретенную у нее долю в банке. «По имеющимся у меня сведениям частичный расчет за акции АО «БТА Банк», принадлежащие Айтжановой Анар, был осуществлен по схеме мнимой покупки ценных бумаг, рейтингом «ААА» у подконтрольной банку офшорной компании «Casalake» со стороны банка. В этой схеме были также задействованы офшорные компании «Irwood Commercial LTD» и «Mignola Services S.A.», ранее созданные и находящиеся под управлением АО «ТуранАлем Секьюритис». Компании эти создавались в 2003 году. Меня вызвал к себе курирующий нашу дочернюю организацию С. Мамеш и поручил открыть или купить несколько офшорных компаний, а также открыть счета для этих компаний в иностранных банках. Помимо этого, поручил администрировать офшорную компанию Casalake, где он является бенефициаром. В дальнейшем эти компании были задействованы в различных брокерско-дилерских схемах», — рассказала Лаура Турысбекова.

Схема вывода денежных средств из банка для расчета с вдовой банкира, по словам свидетельницы, была проста. Банк через свое казначейство направлял денежные средства на брокерский счет якобы открытый в «Casalake», выдававший себя как брокер банка, хотя на самом деле таковым он не являлся, а был обычной офшорной компанией, аффилированной с руководством банка через С. Мамеш. Далее «Casalake» направлял полученные денежные средства на счета компаний «Irwood Commercial LTD» и «Mignola Services S.A.», а в банк от имени компании «Casalake» направлялись липовые отчеты о покупке высоколиквидных ценных бумаг, которые на самом деле никогда не приобретались. А потом полученные денежные средства этих офшорных компаний через ряд других компаний были переданы в пользу погашения долга перед вдовой. На процессе прозвучали все перечисленные денежные суммы и названия компаний, через которые они перечислялись. Общая сумма транзакций составила 150,6 млн. долларов, в дальнейшем переданные Анар Айтжановой в пользу погашения долга Аблязова за приобретенную у нее долю банка.

«Практически при каждом переводе указанных сумм мне звонили С. Мамеш и Ж. Жаримбетов, которые запрашивали у меня сведения о проведении платежей. Мне приходилось запрашивать у банка, отправителя денежных сумм, SWIFT отчеты о проведенных транзакциях. На второй транзакции я спросила, с чем связан такой интерес, если ранее по транзакциям с капиталом никто из этих лиц, кроме С. Мамеш, не интересовался. Мне объяснили, что это конфиденциальные транзакции, направленные на выкуп акций у вдовы Ержана Татишева — Анар Айтжановой. Таким образом, Аблязов расплатился с вдовой за приобретенную у нее долю банка из средств самого же банка», — рассказала Лаура Турысбекова, в доказательство своих слов предоставив переданную ей схему по расчетам с А. Айтжановой.

Судебный процесс проходит под председательством судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области Кенжегали Кенжебекова. Государственным обвинителем выступает прокурор Асхат Нурлыбаев. Всего по этому уголовному делу проходят свыше ста свидетелей, объем дела составляет 15 томов.