Свидетели утверждают, что за день до убийства Татишев и Аблязов поругались в аэропорту.

Свидетели по делу Аблязова рассказали подробности его конфликта с Ержаном Татишевым. Накануне убийства банкиры встретились в Москве, где разговор перерос в ссору. А уже на следующий день Татишева застрелили, передает КТК.

— Последние встречи вплоть до даты его гибели. То есть он прилетел с 17 на 18 декабря. В этот период в «Шереметьево» у них была ссора. Они говорили на высоких тонах. И резко они расстались. Фактически на следующий день господин Татишев погиб.

Сообщается, что банкиры не могли договориться о цене акций банка «Тураналем». Сначала Аблязов оценил их в 300 миллионов долларов и передал Татишеву. Но позже передумал и повысил цену. В итоге, после смерти Татишева они вновь вернулись к нему. Свидетели также заявили, что возвращать акции Аблязову помогали спецслужбы. В ближайшее время об этом расспросят главу КНБ того периода.

В суде ждут Нартая Дутбаева, который сам отбывает срок за разглашение госсекретов. Опросить планируют и уже осужденного за исполнение убийства бизнесмена Муратхана Токмади. Самого же Аблязова обвиняют в организации преступления.