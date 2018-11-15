АТФБанк поздравляет «ветеранов»

История о том, как жительница Шымкента сначала считала тиыны, а теперь считает миллиарды.

25 лет назад 12 ноября 1993 года был издан указ о введении национальной валюты — тенге, а уже через три дня в оборот были введены первые казахстанские банкноты. Как пришлось работать первый день с новыми купюрами, вспоминает главный бухгалтер Шымкентского филиала АТФБанка Замзагуль Кадировна Сидикова. Ее стаж работы в финансовой сфере – свыше 25 лет, них почти 10 лет — в АТФБанке.

— Введение национальной валюты хорошо запомнилось тем банковским служащим, которые в те дни работали днем и ночью, мы практически все время находились на работе. Нагрузки были колоссальные. Ведь никто до последнего не знал об обмене денег. Сообщение поступило директорам банков в последний момент. Рабочий день 15 ноября 1993 года объявили с 7 часов утра. А уже с 8 часов мы обслуживали клиентов, приносили деньги мешками, принимали рубли и обменивали по установленному лимиту на каждого гражданина РК. Из-за того, что процесс обмена происходил в середине месяца, отчеты составляли и в рублях, и в тенге, — делится воспоминаниями Замзагуль Кадировна.

Любовь к профессии

— Оглядываясь назад, понимаешь, как быстро летит время. Вот уже более 25 лет как я работаю в банковской сфере, именно в банках. Благодаря родным и близким, их поддержке непрерывно продолжаю работать в трудной, важной, ответственной сфере, как говорится, с раннего утра и до позднего вечера.

Моя трудовая деятельность в банковской сфере началась с 3 января 1993 года, именно в год, когда была введена в обращение государственная валюта Казахстана. Устроиться на работу в банковской сфере, по специальности тогда мне не составило труда, так как я уже имела опыт работы по начислению зарплаты, отчислению налогов, и особенно ценили то, что я никогда не опаздывала по срокам сдачи отчетности. В те годы учет всех операций проводился на местном уровне и на предприятиях, и в банках.

Вместо компьютеров был калькулятор

— Компьютеров было мало, многое приходилось делать буквально на калькуляторах. Банковская сфера тогда не была настолько технически оснащенной, операции проводились вручную, как сейчас,– напрямую — на счета клиентов платежи не поступали. Для того, чтобы проводить зачисления по клиентам, с 8 часов утра в НБРК по доверенности получали выписку по корр счетам и к началу рабочего дня успевали провести все операции. Сравнивать объем поступлений тогда и сейчас, конечно, нельзя. Это просто небо и земля. Но честность, аккуратность и качество работы всегда были, есть и будут неизменными и главными принципами работы банковских служащих со своими клиентами.

Чем вы там целый день занимаетесь?

— В нынешнее время работа бухгалтеров в банковской сфере кажется легкой, простой. Так многие думают, особенно молодежь. Очень часто приходится слышать вопросы: чем занимается бухгалтерия, что мы вообще делаем, и отвечать на них.

Вопросы такого характера возникают, наверное, из-за того, что сейчас все процессы автоматизированы, и новые сотрудники после окончания вузов не до конца понимают важность нашей работы, всей ответственности, что лежит на бухгалтерах, и роль человеческого фактора в целом при проведении банковских операций.

Бухгалтерия — это магия цифр

— Бухгалтер должен иметь широкий круг знаний: в законодательстве, экономике, налоговой системе и обладать аналитическим складом ума. Для карьерного роста важно постоянное самообразование, ведь законодательство довольно часто претерпевает поправки и изменения. Опыт, а это все знают, приходит с годами.

Пустила корни в АТФБанке

— За четверть века банковского стажа мне приходилась работать в разных банках и с разными директорами. Последние пять лет нашим филиалом бессменно руководит Бахытжан Мухтарович Калимбетов. Благодаря его настойчивости, упорству, силе характера, огромной трудоспособности, умению наладить отношения с клиентами, сотрудниками, весь коллектив идет в ногу со временем. Хочу выразить ему благодарность за поддержку и за понимание работы бухгалтеров, бэк-офиса в целом.

Для коллег и тенге особые пожелания

— Хочется поздравить всех коллег с двойным праздником, прежде всего с 25-летием введения нацвалюты и с Днем финансистов страны. Тенге желаю роста и укрепления, а коллегам — профессионального мастерства.