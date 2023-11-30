30-летие национальной валюты отмечают в Шымкенте

Сегодня День национальной валюты Казахстана.

30 лет со дня введения тенге в оборот. На сегодняшний день казахстанский тенге, имеющий 18 степеней защиты, входит в число особо защищенных валют мира. В честь знаменательной даты в Шымкенте чествовали работников финансовой сферы.

В свой профессиональный праздник в Шымкенте собрались ветераны труда и действующие сотрудники финансовой системы. В 30-летний юбилей национальной валюты Казахстана говорят об истории тенге и важном значении собственной валюты, свидетельствующей о суверенитете государств

Айдын Каримов, заместитель акима г. Шымкента:

«За эти 30 лет, вы, работники финансовой сферы, много трудились. Наша экономика динамично развивается, привлекаются значительные инвестиции. Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет особое значение. Поздравляю всех с юбилеем. Желаю успехов в вашей нелегкой работе и крепкого здоровья. Пусть ваш ратный труд будет результативным и будет много — тенге».

На торжестве, организованном шымкентским городским филиалом Национального банка и акиматом, чествуют заслуженных финансистов. Это они, одними из первых, вводили тенге в обращение. На дебютной партии были изображены известные личности: Аль-Фараби, Суюнбай, Курмангазы, Шокан Уалиханов, Абай, Абулхаир и Абылай ханы.

Исмаилбек Шалабаев, ветеран труда:»Все мы радовались, когда увидели тенге с изображением великих казахских мыслителей. У нас есть государственные символы — флаг, герб, гимн. Думаю, что четвертый — это тенге. Ведь без своей валюты, государство, не государство. Тенге является одним из символов нашей страны, независимости Казахстана. Так что давайте уважать тенге. Пусть наша национальная валюта станет одной из крепких и мощных в мире! Процветания всем и здоровья!»

Галина Морозова, ветеран труда:

«Мне хочется всех поздравить финансистов и всех, кто причастен в Национальной валюте. С праздником! Пожелать хочу успехов, стабильности нашей госнацвалюте. Всех с праздником!».

Введение собственной национальной денежной единицы, 15-го ноября, стало значительной вехой в экономическом развитии страны. У Национального банка и правительства появилась возможность проводить самостоятельную денежно-кредитную и экономическую политику.

Ануар Ботанбеков, директор филиала Национального банка в г. Шымкенте:

«Национальную валюту ввели в обращение 15 ноября 1993 года. С тех пор история тенге и начинается. Сегодня нашей валюте исполнилось 30 лет. Тенге — символ независимости. Хочу поздравить всех работников финансовой сферы с праздником, желаю успехов в работе и благополучия семьям. Пусть развивается наша экономика и растет благосостояние нашего народа».

В честь 30-летия национальной валюты — тенге, филиал Национального банка в Шымкенте объявил конкурс среди детей. А отличившихся финансистов наградили ценными подарками и дипломами.