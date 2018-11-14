«Взгляд на крепость Чимкент… с одной и той же точки… во второй половине XIX века и спустя 150 лет! Сейчас это место называется — начало улицы имени 8 Марта». Фото и подпись к ним разместил на свой странице в ФБ Кенес Исмаилов, краевед, журналист, писатедь и бард.

Напомним, что городище Шымкент находится в южной части города, у автовокзала, на возвышенности междуречья рек Бадам и Кошкарата.

В письменных источниках впервые упоминается в 15 в. — название населенного пункта «Чимкент» встречается в сочинении Шараф ад-дина Али Йе(а)зди «Зафар-наме» (1425 г.); Чимкент как селение около Сайрама упомянут в описании событий 1366 г., связанных с походами Тимура.

В 1958-59 гг. на городище археологическим отрядом Чимкентского пединститута проводились раскопки (Н.П. Подушкин). В 1986-87 гг. на цитадели велись раскопки археологическим отрядом Института Казпpоектреставрация (А.О. Итенов). С 2004г. археологическим отрядом ЮКГУ (Б.А. Байтанаев) ведутся раскопки верхних слоев городища, относящихся к 16-19вв.

В 2006г. начаты консервационные, реставрационные работы сотрудниками Института материальной культуры (г.Алматы).

Современное городище (южная его часть разрушена при строительстве автовокзала) в целом сохраняет топографию средневековой крепости в плане близкой к 4-угольной форме с ориентацией сторон по странам света (на север-юг в среднем на 180м. и запад-восток — 210м.). Западная, северная и восточная части городища высотой от 15 до 25м. имеют крутые склоны. Южная сторона, где были главные ворота, более пологая. Ближе к северо-западному углу городища выделяются остатки цитадели, размером 40х50м. и высотой в среднем — в северной и западной частях более 25м., южной и восточной — 5-8м. Внешние оборонительные стены сохранились в виде остатков земляного вала высотой 1,5-2м. и шириной 3-4м. с остатками башен размерами 8х10м. и менее. В юго-восточной части городища следы хауза.

На городище обнаружены фрагменты и целые сосуды типа кружек, кувшинов, керамических чаш, орнаментированных бело-голубой поливой, характерной для 16-19вв. Найдены также керамические водопроводные гончарные трубы, пряслица и крупные хозяйственные сосуды типа корчаг и хумов, различные поделки из металла, фрагменты предметов быта из железа и литые бронзовые украшения с цветными камнями-вставками. В целом материал из раскопок городища датируется 15-18 вв.

В результате раскопок 1986-87 гг. выяснилось, что все дома прямоугольной планировки, с выходами на магистральные и тупиковые улицы. Жилых кварталов центрического плана (группировка помещений вокруг двора) выявить не удалось. В интерьере жилых помещений отопительные очаги-тандыры не имели ни топочных отверстий, ни дымоходов. Это очень редкий тип отопительных систем для позднесредневековых городов — Южного Казахстана.

Все сохранившиеся остатки стен из пахсовых блоков, малые архитектурные формы и части интерьера выполнены из сырцовых кирпичей. Жженый кирпич использовался крайне редко; чаще для вымостки порога в жилых домах применялся камень (серый гранит). Большую часть археологических находок составляет керамический комплекс, который датируется 18 — нач. 19 вв. Деревянные и железные поделки малочисленны, костяные и стеклянные изделия отсутствуют.

Необходимо отметить, что фортификационные сооружения в разные периоды истории имели свои строительные отличия. В средневековье (10-14 вв.) они по своим конструкциям были намного сложнее. В. позднее средневековье вместо бойниц и зубцов сооружался простой бруствер. Волгонт или стрелковый ход с площадкой располагались непосредственно на кровле пристроек. Сами стены уже не так сильно обвалены, а ров с водой и вовсе отсутствует. Фортификация цитадели городища Чимкент относится именно к таким позднесредневековым оборонительным сооружениям.

Наряду с этим на территории современного города в разное время при проведении различных строительных работ были найдены предметы материальной культуры, относящиеся к различным историческим эпохам. Так, в русле р. Бадам (правобережъе), близ железнодорожной станции найдены бронзовые 3-лопастные черешковые наконечники стрел и скифский бронзовый кинжал-акинак, датируемые 6-5вв. до н.э. При прокладке дороги от центра к железнодорожному вокзалу были найдены керамические кружки и кувшины с рифленой красноангобированной поверхностью и желобчатыми ручками, датируемые 6-8 вв., кухонный горшкообразный сосуд с 2-мя горизонтальными лепными ручками и бронзовая литая ступка ритуального назначения 10-12 вв. Керамический сосуд, орнаментированный штампом, найденный в черте старого города, датируется 12-13 вв.

Материалы раскопок хранятся в кабинете археологии ШПИ, Институте Казпроектреставрация, в фондах ЮКГУ.