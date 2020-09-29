Нурсултан Назарбаев посетил памятник историко-культурного наследия «Старое городище Шымкент» (Цитадель), являющийся одним из древнейших исторических мест Казахстана.

В ходе визита Елбасы ознакомился с результатами археологических работ и планами дальнейшего развития культурного комплекса.

Согласно представленной информации, в 2021 году на территории комплекса начнется строительство трехуровневого музея средневековья и амфитеатра на 500 мест.

Кроме того, в рамках посещения объекта аким города М.Айтенов рассказал о туристическом потенциале Шымкента и перспективах его развития.

Справочно:

«Старое городище Шымкент» (Цитадель) – археологический объект Республики Казахстан, внесенный в Государственный список памятников истории и культуры местного значения.

Всего на городище было заложено три стратиграфических раскопа. Мощность культурных напластований городища составила в общей сложности 14 метров. В самом нижнем слое городища собран комплекс керамики, который датируется концом III в. до н.э. – началом II в. до н.э., что характерно для урбанизированных поселений Согда.