Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с ходом работ, проводимых в Цитадели на «Старом городе».

В соответствии с поручением Первого Президента Республики Казахстан по реставрации Цитадели здесь проводится активная работа.

В настоящее время отделочные работы завершены на 80%, благоустройство – 30%, археологические работы-60%.

В западной части старого городища (подпорные стены), завершена реконструкция стен юго-западной и северо-западной крепости, а также лестницы и пандусов.

Завершены научно-реставрационные работы айвана (сводчатое помещение), хауза (искусственный водоем), а также пешеходных дорожек на вершине цитадели. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы.

Рабочая группа осуществляет работу музея по 8 направлениям в соответствии с планом. Они отбирают экспонаты, найденные в старом городе, которые в последующем выставляют в музей.

Ознакомившись с проводимыми работами на историческом объекте, аким города поручил завершить строительство до конца текущего года.

Пресс-служба акима города Шымкент