На городище Шымкент развернулось масштабное строительство

«Лёд тронулся, господа… Начались работы по воссозданию элементов и структур архитектурного и градостроительного характера на городище Шымкент (Чимкент). Это очень здорово, что усилия ученых, археологов, реставраторов и защитников исторического и культурного наследия получили поддержку Правительства РК и администрации мегаполиса… Надеюсь, что в скором будущем наш мегаполис станет еще более привлекательным для его жителей и гостей», — поделился радостной новостью, историк, археолог, прекрасный фотограф Александр Грищенко.

Отметим, что ЮНЕСКО ВКЛЮЧИЛО ПРАЗДНОВАНИЕ 2200-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ШЫМКЕНТА В СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2020 ГОДУ Такое решение было принято на 40-й Генеральной конференции ЮНЕСКО во французской столице. На конференции, проходившей с 12 по 27 ноября, была принята специальная резолюция, включающая празднование 1150-летнего юбилея великого мыслителя и ученого Ближнем Востоке Абу Насира аль-Фараби и 2200-летие основания Шымкента в следующем году.

В соответствии с совместным решением 193 государств-членов секретариату ЮНЕСКО было предложено принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках этих юбилеев.

На пленарном заседании Генеральной конференции посол Казахстана во Франции и постоянный представитель при ЮНЕСКО Жан Галиев поблагодарил представителей государства-членов за поддержку предложений Казахстана и пригласил их принять участие в торжествах и мероприятиях, запланированных в Казахстане и за рубежом в честь этих двух дат, а также 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

Напомним, наличие 2200-летней истории Шымкента было доказано группой исследователей во главе с известным казахстанским историком и археологом Бауржаном Байтанаевым.

Научный вывод экспертов был представлен мировым историкам и признан на уровне ЮНЕСКО. В следующем году жители миллионного города официально отметят его 2200-летие.