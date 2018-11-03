Согласно данным онлайн-каталога новостроек Flatfy.kz в Казахстане сегодня предлагаются новые квартиры в 540 жилых комплексах от компаний страны.

По состоянию на конец октября 2018 средние цены на новые квартиры в Астане снизились до отметки в 317 356.5 ₸ / м2, относительно цены в сентябре, которая составляла 326 179.7 ₸ / м2, передает arnapress.kz.

В Алматы средняя стоимость практически не изменилась и составляет 425 553.1 ₸ / м2, сравнительно с сентябрьской в 425 691.6 ₸ / м2.

Средняя стоимость одного квадратного метра в регионах республики по состоянию на октябрь 2018 составила 179 187.1 ₸, относительно сентябрьской в 185 280.3 ₸ / м2.

К расчету был добавлен новый город — Кокшетау, новостройки которого добавили в каталог как раз в октябре. Но если его исключить и сравнить стоимость по тем самым городам без учёта Кокшетау, то средняя цена квадратного метра в регионах будет составлять 180 510.4 ₸, что почти на такой же процент ниже сентябрьской.

город – цена в сентябре – цена в октябре

Актау — 183 000.0 ₸ / м2 — 175 159.5 ₸ / м2 ↓

Актобе — 143 615.4 ₸ / м2 — 142 927.7 ₸ / м2 ↓

Алматы — 425 691.6 ₸ / м2 — 425 553.1 ₸ / м2 ↓

Астана — 326 179.7 ₸ / м2 — 317 356.5 ₸ / м2 ↓

Атырау — 348 200.0 ₸ / м2 — 256 160.6 ₸ / м2 ↓

Караганда — 229 275 ₸ / м2 — 231 052.6 ₸ / м2 ↑

Кокшетау — 159 005.3 ₸ / м2

Костанай — 156 666.7 ₸ / м2 — 135 155.4 ₸ / м2↓

Кызылорда — 158 031.8 ₸ / м2 — 158 638.2 ₸ / м2 ↑

Павлодар — 160 379.6 ₸ / м2 — 158 877.6 ₸ / м2 ↓

Петропавловск — 278 333.3 ₸ / м2 — 286 666.7 ₸ / м2 ↑

Семей — 146 957.1 ₸ / м2 — 147 957.1 ₸ / м2 ↑

Тараз — 137 734.0 ₸ / м2 — 140 666.7 ₸ / м2 ↑

Уральск — 152 170.7 ₸ / м2 — 150 096.0 ₸ / м2 ↓

Усть-Каменогорск — 152 786.2 ₸ / м2 — 174 832.4 ₸ / м2 ↑

Шымкент — 231 211.6 ₸ / м2 — 228 330.6 ₸ / м2 ↓

Сравнение цен в строящихся и уже готовых домах:

Астана Алматы

Сданные 335 274.2 ₸/м2 437 255.9 ₸/м2

Сдача в 2018 году 298 884.4₸/м2 368 854.9 ₸/м2

Сдача в 2019 году 294 796.6 ₸/м2 402 457.1 ₸/м2

Сдача в 2020 году 281 000.0 ₸/м2 237 500.0 ₸/м2

Средняя ценовая политика по классу жилья в Астане в октябре распределяется таким образом:

IV класс – 232 629.6 ₸ / м2; III класс – 281 176.9 ₸ / м2; II класс — 363 132.9 ₸ / м2; I класс – 498 307.1 ₸ / м2.

В Алматы:

IV класс – 243 842.7 ₸ / м2; III класс – 328 370.9 ₸ / м2; II класс — 431 757.9 ₸ / м2; I класс – 703 802.1 ₸ / м2.

Где самый дорогой/дешевый квадратный метр?

Самый дорогой квадратный метр нового жилья в октябре продается в жилом комплексе Jasmine Garden в Алматы. Здесь каждый квадрат обойдется от 1 288 600 ₸. Второе место среди самых дорогих комплексов занимает Esentai Apartments, в котором минимальная цена м2 стартует от 1 200 000 ₸.

Самый дешевый “квадрат” по-прежнему можно приобрести за 150 000 ₸ в жилом комплексе Шоколад в Астане.