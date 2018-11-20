В Караганде, как выяснилось, одни из самых высоких цен на услуги водоснабжения. За кубометр воды население города платит 110 тенге.
Недешевые тарифы установлены также в Шымкенте, Атырау и Костанае. А вот более чем в два раза цены ниже в Уральске, Таразе и Астане, передает 24.kz.
Стоимость тысячи литров, к примеру, в столице составляет 46 тенге для горожан.
Тарифы на услуги водоснабжения:
Тараз – 41 тенге
Астана – 46 тенге
Уральск – 47 тенге
Семей – 50 тенге
Кызылорда – 54 тенге
Талдыкорган – 60 тенге
Петропавловск – 69 тенге
Кокшетау – 78 тенге
Актобе – 82 тенге
Актау – 85 тенге
Костанай – 95 тенге
Атырау – 97 тенге
Шымкент – 97 тенге
Караганда – 110 тенге