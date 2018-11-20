В Караганде, как выяснилось, одни из самых высоких цен на услуги водоснабжения. За кубометр воды население города платит 110 тенге.

Недешевые тарифы установлены также в Шымкенте, Атырау и Костанае. А вот более чем в два раза цены ниже в Уральске, Таразе и Астане, передает 24.kz.

Стоимость тысячи литров, к примеру, в столице составляет 46 тенге для горожан.

Тарифы на услуги водоснабжения:

Тараз – 41 тенге

Астана – 46 тенге

Уральск – 47 тенге

Семей – 50 тенге

Кызылорда – 54 тенге

Талдыкорган – 60 тенге

Петропавловск – 69 тенге

Кокшетау – 78 тенге

Актобе – 82 тенге

Актау – 85 тенге

Костанай – 95 тенге

Атырау – 97 тенге

Шымкент – 97 тенге

Караганда – 110 тенге