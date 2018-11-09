Минэкономики готовит новые таможенные пошлины на ввозимые транспортные средства. Приказ, их утверждающий, пока на общественном обсуждении, но должен быть принят до декабря 2018 года, передают kolesa.kz

Напомним, вступив в ВТО в 2015 году, Казахстан пообещал ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе на автомобили. Очередное снижение должно произойти 1 декабря 2018 года. Предлагаем ознакомиться с выдержками из проекта нового приказа (для удобства в сокращённом виде).

Позиция Ставка сегодня С 1 января 2019 года Легковые автомобили (бензиновые) с рабочим объёмом цилиндров двигателя не более 1 000 см³ Новые 15 % от таможенной стоимости 15 % Бывшие в эксплуатации От 5 до 7 лет 18 % 17 % С момента выпуска которых прошло более 7 лет 21 %, но не менее 0.72 евро за 1 см³ объёма двигателя 19 %, но не менее 0.68 евро за 1 см³ объёма двигателя С рабочим объёмом более 1 000 см³, но не более 1 500 см³ Новые 15 % 15 % Оборудованные для проживания 15 % 15 % Бывшие в эксплуатации От 5 до 7 лет 18 % 17 % С момента выпуска которых прошло более 7 лет 21 %, но не менее 0.72 евро за 1 см³ объёма двигателя 19 %, но не менее 0.68 евро за 1 см³ объёма двигателя С рабочим объёмом цилиндров двигателя более 1 500 см³, но не более 3 000 см³ Оборудованные для проживания 13 % 12 % Новые 18 % 17 % Бывшие в эксплуатации От 5 до 7 лет 18 % 17 % С момента выпуска которых прошло более 7 лет 0.57 евро за 1 см³ объёма двигателя, но не менее 19.8 и не более 21 % 0.54 евро за 1 см³ объёма двигателя, но не менее 18.2 и не более 20 % С рабочим объёмом цилиндров двигателя более 3 000 см³ Новые 15 % 15 % От 5 до 7 лет 18 % 17 % С момента выпуска которых прошло более 7 лет 21 %, но не менее 0.72 евро за 1 см³ объёма двигателя 19 %, но не менее 0.68 евро за 1 см³ объёма двигателя Повышенной проходимости объёмом более 4 200 см³ – 13.3 % 11.7 % Дизельные или полудизельные С объёмом не более 1 500 см³ Новые 18 % 17 % От 5 до 7 лет 18 % 17 % С момента выпуска которых прошло более 7 лет 21 %, но не менее 0.72 евро за 1 см³ объёма двигателя 19 %, но не менее 0.68 евро за 1 см³ объёма двигателя С объёмом более 1 500 см³ Новые 15 % 15 % Новые, оборудованные для проживания 15 % 15 % От 5 до 7 лет 18 % 17 % С момента выпуска которых прошло более 7 лет 21 %, но не менее 0.72 евро за 1 см³ объёма двигателя 19 %, но не менее 0.68 евро за 1 см³ объёма двигателя Электромобили – 3 % 2 %

Из проекта становится понятно, что снижение произойдёт ожидаемое, но незначительное: практически по всем позициям всего на 1 %. При этом из таблицы таможенных тарифов исчез код ТНВЭД, определяющий автомобили в возрасте от трёх до пяти лет. То есть новыми теперь признаются даже машины-пятилетки.

Интересно также, что пошлины на новые малолитражки уже который год остаются неизменными — 15 % (меньше, чем единый таможенный тариф — ЕТТ), но всё равно довольно значительными, и снижать их в обозримом будущем, похоже, не собираются.

Растаможка электромобилей станет чуть дешевле, а вот гибридные железные кони опять не получили послаблений и по-прежнему тарифицируются согласно объёму мотора и мощности. В случае если мощность их двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя, ставки применяются аналогичные бензиновым. И в декабре будут снижены также на 1-2 %, то есть до 15-17 % от таможенной стоимости. Хозяевам же авто, у которых мощность бензинового движка меньше, чем электрического (как у электромобилей с ДВС для подзарядки батарей, таких как Chevrolet Volt, BMW i3 REX и т. д.), нужно будет уплатить всего лишь двухпроцентную пошлину. (Мощность указывается в одобрении типа.)

Кроме того, на 1-2 % планируется снизить пошлины на некоторые виды автобусов, спецтехники и деталей, предназначенных для промышленной сборки автомобилей.

Напомним: для того чтобы машину разрешили поставить на первичный учёт в РК, она должна соответствовать нормам стандарта Евро-4, быть оборудована подушками безопасности, ДХО, ISOFIX и т. д. Также её владельцу при регистрации в Казахстане придётся уплатить сбор за первичную постановку и утильсбор.