В правительстве рассказали, как будут компенсировать казахстанцам переплату по коммунальным счетам.

Уже в ноябре мы с вами получим квитанции, где будут указаны суммы с учетом перерасчета. Напомним, монополисты только за тепло и электричество взяли с нас больше на 16,5 миллиардов тенге, передает semey.city.

Спустя шесть дней после совбеза в Акорде и гнева президента из-за чрезмерного аппетита монополистов министр национальной экономики решил обрадовать казахстанцев новыми тарифами. Правда, без указания конкретных цифр. Для каждого региона сумма разная, и ее люди увидят в квитанциях.

Итак, платить меньше за тепло этой зимой будут жители Астаны и Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. 4,4 миллиарда переплаты разделят на всех и укажут за минусом в графе «Оплата».

Снизят тарифы и за электроэнергию для Астаны, Алматы, Шымкента, Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей. 12,1 миллиарда также распишут, как компенсирующий тариф.

Тимур Сулейменов, министр национальной экономики РК: – Мы хотим, чтобы примерно, как в счетах оплаты в кафе, где есть общая сумма, потом есть скидка, и потом к оплате. Поэтому, когда мы вводим временный компенсирующий тариф, мы хотим его показывать для всех нас. Для нашего понимания в качестве минуса в таких квитанциях ЕРЦ. После скандального обвинения монополистов в незаконном завышении тарифов во всех регионах открыли общественные приемные, где люди могут пожаловаться на проблемы в сфере ЖКХ и тарифообразования. Насколько они будут эффективны, сказать трудно, но премьер пригрозил чиновникам на местах, что поручения должны быть выполнены.

Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр РК: – Тарифы на электричество и тепло – это одна проблема. Есть еще водоснабжение, газоснабжение, телефонная связь, интернет. Все эти тарифы нужно пересмотреть. А также услуги КСК. Это всё должно быть в компетенции местных исполнительных органов. Вместе со снижением тарифов нужно помнить о качестве предоставляемых услуг. Чтобы высокопоставленные госслужащие понимали всю серьезность претензий со стороны Кабмина и президента, Сагинтаев объявил выговор заместителю министра национальной экономики. Кроме того, 10 руководителям антимонопольных департаментов в регионах также сделано замечание и один уволен. Возможно, очередь дойдет и до руководителей монополистов: премьер поручил провести открытое расследование по каждому факту, данные обнародуют через две недели.