Нормы жилищной помощи предлагают пересмотреть в Шымкенте

До 25 августа шымкентцы могут принять участие в обсуждении новых правил расчета жилищной помощи. Проект предполагает корректировку норм по газу, воде, отоплению, вывозу мусора и аренде жилья, передает Kаzinform.

В Шымкенте стартовало публичное обсуждение изменений в порядок и размеры жилищной помощи. Проект разработало управление занятости и социальной защиты и разместило на платформе «Открытые НПА».

Что хотят изменить

В новой редакции уточняются нормы потребления коммунальных услуг, аренды и содержания жилья.

газоснабжение — до 15 м³ на человека;

электричество — в пределах нормативов, утвержденных уполномоченным органом;

холодная вода — до 4 м³, горячая — до 2 м³ на человека;

отопление — до 0,025 Гкал на человека в месяц;

сбор и вывоз мусора — до 650 тенге на человека;

обслуживание лифта — до 1 300 тенге за квартиру;

телефонная связь — до 1 399 тенге в месяц на абонента;

содержание и капремонт общего имущества — до 60 тенге за м²;

аренда жилья из госфонда — до 120 тенге за м²;

норматив площади — 18 м² на человека (для одиноко проживающего — до 30 м²).

«Получатель или его представитель на основании доверенности сможет подавать заявление один раз в квартал через ЦОН или портал eGov. Решение о назначении или отказе будут принимать в течении 6 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов. Поправки приведут действующий порядок в соответствие с законодательством и не окажут негативного влияния на социально-экономическую ситуацию в городе», — отмечается в опубликованном документе.

Каждый житель Шымкента может до 25 августа высказать свое мнение, предложить поправки или поддержать инициативу.