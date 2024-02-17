Услуга не оказана? Договор не заключен? Не платите!

В связи с многочисленными обращениями граждан в последнее время накалилась обстановка в сфере оплаты в едином платежном документе (ЕПД) за сервисное обслуживание в многоэтажном жилом секторе Шымкента.

Как пояснил и.о. руководителя управления контроля и качества городской среды г. Шымкента Малик Абдинуров для оказания сервисных услуг в домах должен быть заключен договор, который имеет свои сроки действия – начало и конец.

Если срок договора закончился, то он может быть пролонгирован с согласия жителей. Если договора нет, то квитанция, которая приходит абонентам, незаконна или не соответствует условиям договора.

В соответствии со ст. 32 Закона РК «О жилищных отношениях» собственники квартир и нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации.

А также в домах согласно ст. 42, 42-1 решением общего собрания жителей дома выбирается форма управления объектом кондоминиума и выбор субъектов сервисной деятельности.

Из вышесказанного следует, что собственники должны сами контролировать оказанные услуги. В случае получения квитанции за неоказанные услуги при отсутствии договора с жителями либо протокола общего собрания, жители вправе согласно ст. 8 обратиться в судебные органы.

В сложившейся ситуации акиматом города проведено совещание с участием ТОО «I SHANYRAQ» по выставленным некорректным счетам на оплату по сервисному обслуживанию многоэтажных домов.

По результатам совещания принято следующее решение: руководству ТОО «I SHANYRAQ» провести сверку и перерасчет всех заключенных договоров с сервисными и управляющими компаниями.

Руководством ТОО «I SHANYRAQ» на официальном сайте и в других соцсетях сообщается, что абонентам, которым были отправлены некорректные начисления по сервисному обслуживанию многоэтажных жилых домов, будет произведен перерасчет.

В случае выставления некорректных счетов на услуги по содержанию общего имущества дома жителям рекомендовано обратиться в ТОО «I SHANYRAQ» по адресу: г. Шымкент, ул. Айбергенова, 1А, тел. 8 (7252) 31-05-60.

Впредь при заключении договоров на услуги по содержанию общего имущества дома с субъектами сервисной деятельности собственникам квартир (руководители всех форм управления жилыми домами) рекомендовано произвести сверку с работниками районных акиматов по месту жительства.