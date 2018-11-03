Национальный банк выпускает коллекционные монеты, посвященные 25-летию тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный банк Республики Казахстан 5 ноября 2018 года выпускает в обращение коллекционные монеты «Теңгеге 25 жыл» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом 5000 и 500 тенге, и из сплава мельхиор номиналом 100 тенге», — говорится в сообщении регулятора.

15 ноября 2018 года исполняется 25 лет со дня введения национальной валюты Республики Казахстан — тенге. Обе монеты номиналом 5000 и 500 тенге имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Монеты изготовлены из серебра с применением технологии золочения и цветной печати. Монеты номиналом 5 000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса — 1 кг, диаметр — 100 мм, качество изготовления «proof», тираж — 200 штук. Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса — 62,2 грамма, диаметр — 50 мм, качество изготовления «proof», тираж — 1 000 штук. Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор, масса — 11,17 грамм, диаметр — 31 мм, качество изготовления «brilliant uncirculated», тираж — 30 тысяч штук.

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz.