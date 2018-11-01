Молодой дефектолог из Шымкента бесплатно учит говорить детей

Молодой специалист-дефектолог Тахмина Адилова из Шымкента помогает детям учиться говорить правильно. В прошлом году девушка реализовала свой проект — услуги логопеда для детей в возрасте 4-6 лет, сообщает МИА «Казинформ».

Будучи ещё студенткой, Тахмина работала с дошколятами, готовила их к школе, а также занималась волонтёрской деятельностью в дачном районе Кайнарбулак в Шымкенте. На полученный миллион тенге от Zhas Project она взяла в аренду помещение в Центре дошкольной подготовки, купила необходимое оборудование, прошла дополнительное обучение по методике. В группе были дети с заиканием, ДЦП, синдромом Дауна и другие ребята, которых из-за проблем с речью и здоровьем не принимали ни в одно дошкольное заведение. В течение 6 месяцев дети обучались бесплатно.

«Многие дети полностью преодолели психологические барьеры и пошли в детский сад, а для кого-то из родителей стало первым достижением, когда их ребёнок перестал бояться людей и начал их обнимать. Плюсом было и то, что в соседнем помещении обучались здоровые дети, и через какое-то время они смогли играть вместе: у одних пропал страх, у других — предрассудки», — рассказала Тахмина.

Проект развития молодёжного корпуса Zhas Project — это совместный проект Всемирного банка и Министерства образования и науки РК. Проект стартовал в прошлом году, и за это время охватил порядка 2 тысяч участников из четырёх областей Казахстана. В 2018 году в проекте принимают участие 3,5 тысячи человек из Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей.