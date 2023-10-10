Учитель-дефектолог из Шымкента разработала уникальную методику работы с детьми

Учитель-дефектолог из Шымкента разработала авторскую методику, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Сейчас ею пользуются не только в школах мегаполиса, но и республики. Коррекционный процесс для детей Меруерт Жолтаева превратила в весёлый и познавательный урок через устное народное творчество. Она выпустила ряд пособий на государственном языке. Они могут стать находкой для коллег, уверена учитель.

Сейчас требования к компетенции педагогов постоянно повышаются. Необходимость улучшения качества образования отметил и Президент, выступая с Посланием.

Ученики Меруерт Жолтаевой нуждаются в особом внимании и поддержке. С каждым ребёнком учитель-дефектолог работает индивидуально. В профессии она уже больше 25 лет. И пришла в неё неслучайно.

«Третий ребёнок не выговаривал звук «Р». Мы пошли с сыном к участковому логопеду записаться в очередь. Но по записи было очень много людей. Доктор показала мне несколько методов. Потом я поставила своему ребенку звук «Р». Затем пошла учиться, переквалифицировалась», — говорит Меруерт Жолтаева, учитель-дефектолог школы-гимназии №1 г. Шымкента.

Чтобы процесс обучения не был утомительным и скучным, педагог стала искать выход. Последние пять лет она работала над созданием авторской методики. Затем свои профессиональные навыки талантливый дефектолог продемонстрировала на городском конкурсе среди педагогов.

«У Меруерт Бекболатовны своя авторская программа, своя методика, по которой она работает. И эта методика рекомендована учителям-логопедам не только нашего города, но и на республиканском уровне. Также она принимала участие в городском конкурсе логопедов, где получила звание «Үздік логопед»», — говорит Гульфайруз Ержанова, заместитель директора школы-гимназии №1 г. Шымкента.

За долгие годы работы в школе все дети стали для Меруерт Жолтаевой больше чем просто учениками. Она для них тоже больше чем учитель-дефектолог. Вместе они каждый день продолжают достигать невероятных результатов. А ведь помимо десятков учеников, для которых она стала второй мамой, у Меруерт Жолтаевой есть ещё и шестеро своих детей. Она человек с большим сердцем, поэтому любви хватает на всех.

«Она у нас очень хорошая, добрая, красивая, старается всегда помочь. Очень хорошая женщина», — говорит Даниярхан Кишуаров, супруг М. Жолтаевой.

Когда многодетная мама-педагог задумалась о том, что пора вновь повышать квалификацию и снова учиться, супруг и дети единогласно поддержали. Твёрдо уверены, что справятся, ведь они – семья. Любовь к педагогике у них, можно сказать, по наследству. Две дочери пошли по стопам мамы и сейчас тоже учителя, влюбленные в своё дело.