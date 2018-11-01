Нацбанк Казахстана в честь 25-летия со дня введения национальной валюты готовит к выпуску в обращение монеты «Теңгеге 25 жыл», сообщает Tengrinews.kz.

Всего будет выпущено три монеты, две из которых изготовлены из серебра — массой один килограмм и 62,2 грамма (две унции), а также из мельхиора массой 11,17 грамма. Впервые в монетах применены технологии двухстороннего золочения и цифровой печати.

«У монет из серебра особый дизайн подчеркивающий красоту «зеркала» казахстанских монет: на глянцевой поверхности изображение монеты номиналом один тенге — номинал, с которого начинается весь современный монетный ряд Казахстана. На фоне россыпи казахстанских монет изображена банкнота аналогичного номинала», — говорится в описании.

Отмечается, что все монеты доступны к продаже после официального сообщения в СМИ. Информация о тираже и цене также будет опубликована в официальном сообщении или на сайте Национального Банка Казахстана.